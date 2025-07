"YouManager", il nuovo paradigma del management della quarta generazione

Le 208 pagine del manuale presentano tecniche alla portata di tutti per implementare questa visione olistica. Gli autori dimostrano come sia possibile costruire un futuro più sostenibile attraverso pratiche manageriali innovative che valorizzano la dimensione umana dell'impresa. "YouManager" si presenta come una guida indispensabile per leader, manager e professionisti che vogliono evolversi verso un approccio più consapevole ed efficace alla gestione delle persone e delle organizzazioni.