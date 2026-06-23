"Il part-time involontario è ormai una condizione strutturale che impone salari bassi e una condizione di precarietà costante", ha detto il segretario Generale della Filcams Cgil, Fabrizio Russo. Al divario territoriale che vede penalizzato il Mezzogiorno, si somma quello di genere che è più forte nei settori del lavoro di cura esternalizzato, del part-time involontario, degli appalti al ribasso, che coinvolgono l’occupazione femminile. "Siamo davanti a una vera e propria emergenza, quasi una persona su due guadagna meno di 15mila euro l’anno, aggiunge Russo, è un dato che rivela scelte organizzative precise, modelli d'impresa tarati sulla compressione del costo del lavoro e un'assenza di presidio contrattuale che dura da troppo tempo.