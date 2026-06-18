"Whycation", per i viaggiatori conta più la motivazione che la destinazione

Si chiama "Whycation" la nuova tendenza di viaggio secondo la quale il 40% dei viaggiatori organizza i propri spostamenti a partire dalle esperienze che desidera vivere più che alla destinazione stessa. Una vera e propria evoluzione del significato del viaggio. Le partenze e gli itinerari, infatti, vengono pianificati attorno a passioni, interessi ed esigenze personali. Questa nuova propensione emerge da alcuni report, come il Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group, riportati dalla Borsa Internazionale del Turismo organizzata da Fiera Milano che per la prossima edizione, lancia Why - Travel by Motivation.
Il progetto in pillole
Si tratta di un nuovo piano espositivo articolato in sette cluster tematici, che rappresentano le principali tendenze della domanda turistica internazionale. Un format pensato per favorire un dialogo ancora più efficace tra operatori dell'offerta e professionisti della domanda internazionale mettendo al centro il perché del viaggio. Ad aprire le "Travel motivations" ci sono Sport & Outdoor Experiences per chi vuole un turismo attivo ed esperienziale, tra attività outdoor emozionali e adrenaliniche. Un trend fruibile durante tutto l'anno e quindi in grado di valorizzare i territori oltre i tradizionali picchi stagionali.
Le frontiere del benessere
Fari puntati anche sulle esperienze di benessere fisico e mentale, dal medical wellness al longevity travel. È il "Wellness, Thermal & Longevity", considerato tra i principali driver della domanda premium internazionale, espressione della crescita dell'interesse verso esperienze di rigenerazione fisica e mentale, prevenzione, slow living e lifestyle consapevole.
Esperienze autentiche
Il terzo cluster, "Culture, Heritage & Unesco", è dedicato, invece, al patrimonio storico artistico: un comparto che evolve oltre il tradizionale concetto di turismo culturale, trainato dalla ricerca di esperienze autentiche, accessi esclusivi e luoghi meno conosciuti, capaci di offrire nuove chiavi di lettura dei territori e delle loro identità. Ma c'è anche chi parte alla ricerca di eventi, festival e grandi appuntamenti. Un settore, l'"Events, Festivals & Entertainment", che esplora la crescente ricerca di esperienze condivisibili trasformando la partecipazione in una motivazione di viaggio e in un potente fattore di attrazione per le destinazioni.
Lavoro e vita privata
Per chi deve viaggiare invece per lavoro, ecco "Business & Mice" che si rivolge al mondo degli eventi professionali, congressuali e incentive seguendo l'evoluzione verso format sempre più integrati e orientati all'esperienza, dove qualità della destinazione, servizi affidabili e standard elevati diventano leve strategiche di sviluppo. Ma le scelte di viaggio si accompagnano spesso alle tappe più importanti della vita personale, wedding destination, honeymoon e soggiorni romantici: a loro è dedicato "Wedding & Romance". Senza trascurare chi vuole scoprire nuove culture e tradizioni anche attraverso il cibo, allora ecco che c'è anche il "Food & Wine Experiences", dove il viaggio del gusto supera il concetto di semplice food tourism per affermarsi come esperienza lifestyle.