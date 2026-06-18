"Whycation", per i viaggiatori conta più la motivazione che la destinazione

Per chi deve viaggiare invece per lavoro, ecco "Business & Mice" che si rivolge al mondo degli eventi professionali, congressuali e incentive seguendo l'evoluzione verso format sempre più integrati e orientati all'esperienza, dove qualità della destinazione, servizi affidabili e standard elevati diventano leve strategiche di sviluppo. Ma le scelte di viaggio si accompagnano spesso alle tappe più importanti della vita personale, wedding destination, honeymoon e soggiorni romantici: a loro è dedicato "Wedding & Romance". Senza trascurare chi vuole scoprire nuove culture e tradizioni anche attraverso il cibo, allora ecco che c'è anche il "Food & Wine Experiences", dove il viaggio del gusto supera il concetto di semplice food tourism per affermarsi come esperienza lifestyle.