Viaggi e vacanze: la guerra “pesa” ancora

Il conflitto in Medio Oriente, almeno per il momento, continua a frenare i piani per le vacanze estive degli italiani: sono quasi 6,7 milioni i connazionali che quest’anno non faranno le vacanze, mentre 7,3 milioni di persone non hanno ancora deciso se partire o restare a casa. A causa della guerra oltre 6 milioni di viaggiatori ha deciso di cambiare la propria destinazione di viaggio, in cerca di una meta sicura e al riparo dai teatri delle tensioni internazionali. Anche tra chi ha intenzione di concedersi una vacanza, circa 15,5 milioni di viaggiatori non hanno ancora prenotato; tra questi, quasi 700mila stanno aspettando che la situazione di crisi si risolva. E sulle vacanze, oltre ai timori sollevati dal perdurare del conflitto, spunta anche una sorta di "Effetto Trump": solo l’1% dei viaggi sarà in Nord America.