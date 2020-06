Cigni neri e rimbalzi, le sedute cruciali di Piazza Affari e Wall Street

La pandemia degli ultimi mesi è stata quello che in finanza si definisce un “cigno nero”. “L’espressione, coniata dal trader libanese Nassim Nicholas Taleb, si riferisce a un evento grave, per natura e portata, che non è atteso e provoca un crollo dei mercati”, spiega Massimo Intropido, fondatore di Ricerca finanza, “Il sistema non ha un piano per fronteggiare il cigno nero, dato che non si è mai verificato prima, quindi il mercato non è sicuro che funzioni”. E cosa c’è di più imponderabile di un’epidemia che, nel giro di poche settimane, ha sconvolto il pianeta? Non è un caso che la peggiore seduta della storia di Piazza Affari si sia verificata il 12 marzo 2020: mentre il virus si diffondeva in Europa, Christine Lagarde ha pronunciato l’infelice dichiarazione “Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della Bce”. In un solo giorno la perdita è stata del -16,92%.