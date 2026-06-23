Brexit, dieci anni dopo: il conto che il Regno Unito non ha ancora finito di pagare

Sul fronte politico interno, la Brexit ha innescato una instabilità senza precedenti nella storia recente britannica. Sei governi in dieci anni. David Cameron, che aveva indetto il referendum scommettendo sul Remain, lasciò Downing Street la mattina dopo il voto. Theresa May si consumò nei negoziati con Bruxelles. Boris Johnson, il volto del Leave, ottenne l'accordo sul Commercio e la Cooperazione con l'Ue, ma fu travolto dagli scandali. Liz Truss durò 45 giorni. Rishi Sunak non riuscì a invertire la rotta. Keir Starmer, arrivato al potere nel 2024, aveva promesso di correggere il "maldestro accordo di Johnson" e abbattere le barriere commerciali, senza però rimettere in discussione i principi fondamentali: niente unione doganale, niente mercato unico, niente libera circolazione. Il grande reset, così era stato presentato, si è rivelato più un aggiustamento che una svolta.



Al vertice Regno Unito-Ue del maggio 2025, le due parti hanno concordato un'agenda su agricoltura, emissioni, mercato dell'elettricità e mobilità giovanile. I francesi, nel frattempo, hanno ottenuto una proroga di dodici anni sull'accordo sulla pesca, superiore a quanto inizialmente richiesto. Anche lui ha dovuto rassegnare dimissioni premature e ammettere di essere stato indebolito anche dalla coda lunga della Brexit.