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Marcello Caponigri di Citywire, Massimiliano Carrà di Borsa&Finanza e Martina Carioni del Master in Giornalismo dell'Università IULM sono i vincitori della quarta edizione del Premio Giornalistico di Finanza ACEPI, dedicato all’informazione sui certificati. La premiazione si è tenuta a Milano mercoledì 25 novembre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, durante l'Investment Day 2026, conferenza annuale dell'Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento (ACEPI). A consegnare i riconoscimenti sono stati Nicola Francia, presidente di ACEPI, e Walter Galbiati, vicedirettore de la Repubblica e presidente della giuria, composta da giornalisti, docenti universitari ed esponenti di ACEPI.
Il Premio assoluto Senior è andato a Marcello Caponigri per l’articolo Intesa-Mps, quali sono i rischi per i certificati esposti ai due titoli bancari. La motivazione della giuria:
Gli effetti del risiko bancario sullo stock di certificates e le opzioni che si aprono per gli investitori. Marcello Caponigri analizza i certificati coinvolti dall’OPAS di Intesa Sanpaolo su MPS e illustra le conseguenze controintuitive innescate dalle dinamiche del prezzo delle azioni. L’articolo svolge appieno la mission di spiegare le opportunità dello strumento certificate contribuendo alla diffusione di un approccio consapevole all’investimento.
Pubblicato il 30 ottobre, prima dell’apertura delle adesioni all’OPAS di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena, il lavoro analizza le possibili conseguenze per i certificati esposti ai due titoli. Esamina anche il trattamento dei prodotti strutturati in caso di eventi societari straordinari, compresa l’eventuale cancellazione di un titolo dal listino.
Nella categoria Giovani Professionisti e Pubblicisti ha vinto Massimiliano Carrà con Certificati, la barriera è nulla senza controllo. La giuria ha sottolineato:
Barriera e premio non sono due pregi separati del prodotto - uno che parla di sicurezza, l’altro di guadagno - ma i due piatti della stessa bilancia: quando da un lato scende il rischio, dall’altro scende il premio. Con un linguaggio divulgativo, e ripescando il claim di una pubblicità di successo, Massimiliano Carrà entra nella psicologia dell’investitore, suggerendo i comportamenti virtuosi e le decisioni più adeguate allo strumento scelto.
Il punto di partenza, ha spiegato Carrà, è un numero apparentemente semplice: il 60%, livello della barriera di un certificato, che può evocare una rete di sicurezza senza garantire la protezione del capitale. Da qui l’analisi della distanza tra ciò che il risparmiatore pensa di acquistare e ciò che effettivamente acquista, anche alla luce dei meccanismi psicologici delle decisioni finanziarie.
Per la categoria Master/Scuole di Giornalismo è stata premiata Martina Carioni con Mai tanto prudenti, mai tanto investitori, pubblicato su MasterX. Nella motivazione, la giuria ha richiamato gli studi di Daniel Kahneman e Amos Tversky: La sofferenza psicologica di una perdita pesa più del piacere generato da un guadagno equivalente.
La ricerca, ha spiegato Carioni, è nata confrontando i dati sull’avversione al rischio dell’Indagine sul Risparmio 2026 di Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi con quelli di ACEPI sui collocamenti di certificati da parte degli associati: oltre 18 miliardi di euro nel primo semestre 2026. Secondo l’Indagine, tra i 18 e i 24 anni si contano 84 contrari a correre rischi negli investimenti per ogni favorevole, a fronte di un dato complessivo di 33,6. Per l’autrice, i giovani non stanno perdendo fiducia nell’investimento, ma cercano una nuova modalità di investire, in cui protezione e controllo del capitale sono centrali.
Per il giornalismo di oggi, raccontare la finanza significa spiegarne con chiarezza opportunità e rischi, per favorire scelte più consapevoli. Competenza, indipendenza e onestà intellettuale restano essenziali quando si parla di prodotti finanziari, anche in un’editoria che sta cambiando i propri modelli di business. Così un’informazione di qualità diventa anche uno strumento di educazione finanziaria.
Il presidente Francia ha commentato l’aumento delle candidature e soprattutto la migliore qualità degli elaborati, ricordando che il premio è nato nel 2023 per valorizzare l’informazione su certificati e prodotti strutturati. “Giunto alla quarta edizione, il Premio Giornalistico ACEPI si conferma un’iniziativa di successo e riflette l’impegno di ACEPI a favore dell’educazione finanziaria e di un’informazione chiara, qualificata e trasparente sui certificates, con il coinvolgimento di nuovi professionisti dell’informazione, soprattutto giovani giornalisti e studenti”, ha aggiunto.
Il premio si inserisce in una giornata dedicata ai mercati in evoluzione. All’Investment Day 2026 il confronto ha riguardato la diffusione dei certificati, dal ruolo nelle strategie di portafoglio alla distribuzione ai risparmiatori, e la frontiera dei digital asset, con un focus sugli investimenti in cripto-attività e sulle peculiarità delle regole italiane rispetto agli altri Paesi europei. Spazio anche alla formazione dei consulenti finanziari: protezione dei portafogli, gestione delle posizioni in perdita ed effetti dei tassi di interesse.