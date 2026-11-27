Il presidente Francia ha commentato l’aumento delle candidature e soprattutto la migliore qualità degli elaborati, ricordando che il premio è nato nel 2023 per valorizzare l’informazione su certificati e prodotti strutturati. “Giunto alla quarta edizione, il Premio Giornalistico ACEPI si conferma un’iniziativa di successo e riflette l’impegno di ACEPI a favore dell’educazione finanziaria e di un’informazione chiara, qualificata e trasparente sui certificates, con il coinvolgimento di nuovi professionisti dell’informazione, soprattutto giovani giornalisti e studenti”, ha aggiunto.