Festival del Made in Lombardia, giovani e mestieri in Triennale
Mercoledì 11 novembre la terza edizione promossa da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia: al mattino le scuole, in serata l’intervista di Nicola Porro all’Assessore Guidesi e una tavola rotonda sul futuro dell’artigianato
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Triennale Milano, ospita la terza edizione del Festival del Made in Lombardia, “Creators. Da sempre”, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. La giornata è dedicata alle scuole e si chiude, dalle 17.30, con un incontro aperto al pubblico nel Salone d’Onore. Il filo conduttore è il rapporto tra le nuove generazioni e i mestieri artigiani.
Il ricambio generazionale al centro del Festival del Made in Lombardia
Le imprese artigiane lombarde custodiscono un patrimonio di competenze che rischia di disperdersi se non ci sono giovani a cui trasmetterlo. Eppure, il mestiere dell’artigiano resta spesso fuori dall’orizzonte di chi sta scegliendo il proprio percorso. Il Festival mette allo stesso tavolo istituzioni, associazioni di categoria, artigiani e studenti. Si parla di formazione, della distanza tra le competenze che le imprese cercano e quelle disponibili, di innovazione e di sostenibilità.
“Creators. Da sempre”: l’artigianato raccontato ai giovani
Il claim gioca con il linguaggio della Gen Z e lo rovescia: prima dei content creator, i creatori sono sempre stati gli artigiani. Il Festival presenta il mestiere artigiano come una scelta professionale creativa e concreta, capace di usare la tecnologia, non come un ripiego. In un momento in cui l’intelligenza artificiale genera testi e immagini con un clic, l’attenzione va a ciò che nasce dalle mani di una persona.
Le prime due edizioni si sono svolte a Palazzo Lombardia e in Piazza Città di Lombardia, con gli artigiani al lavoro dal vivo davanti a studenti e laureandi. Quest’anno il Festival arriva per la prima volta in Triennale, sede del Museo del Design Italiano.
Al mattino le scuole: laboratori, musei e creator
La prima parte della giornata è riservata a studenti e docenti delle scuole medie e superiori lombarde. Il programma prevede un percorso che si divide tra visite guidate al Museo del Design Italiano, il laboratorio di ecodesign con il collettivo il Vespaio e l’incontro con gli artigiani insigniti del riconoscimento “Qualità Artigiana”. Ci sono poi i talk di quattro artigiani/creator: Daniele Busi, Federica Pessina, Lorenzo Franchini di Collanine Colorate e Max Maiorino.
Dalle 17.30 l’incontro “Giovani e mestieri: costruire il futuro”
Dalle ore 17.30 alle 18.00, il giornalista Nicola Porro intervista Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. Successivamente, dopo i saluti istituzionali di Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, e di Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia, Sara Merigo, A.D. dell’Istituto Piepoli, presenta la ricerca “Giovani e mestieri”, dedicata alla percezione dell’artigianato tra i giovani lombardi, alle aspettative delle nuove generazioni e alla disponibilità a considerare questo ambito come scelta professionale. A seguire Annalisa Chirico modera la tavola rotonda composta da un panel d’eccezione. Da un lato i rappresentanti delle associazioni di categoria: con Bernardo Sofia Vicepresidente Nazionale della CNA e Eugenio Massetti, Vicepresidente di Confartigianato Imprese, dall’altro due giovani artigiani: Matia Bonato, di Biciclette Rossignoli e Veronica Ferrazza, di Coltelleria Ferrazza.
Al centro del confronto i temi del ricambio generazionale, della formazione, del mismatch tra domanda e offerta di competenze, dell’innovazione, della sostenibilità e delle prospettive di competitività del sistema artigiano e manifatturiero lombardo.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link: https://www.festivaldelmadeinlombardia.it/registrati