Festival del Made in Lombardia, giovani e mestieri in Triennale

La prima parte della giornata è riservata a studenti e docenti delle scuole medie e superiori lombarde. Il programma prevede un percorso che si divide tra visite guidate al Museo del Design Italiano, il laboratorio di ecodesign con il collettivo il Vespaio e l’incontro con gli artigiani insigniti del riconoscimento “Qualità Artigiana”. Ci sono poi i talk di quattro artigiani/creator: Daniele Busi, Federica Pessina, Lorenzo Franchini di Collanine Colorate e Max Maiorino.