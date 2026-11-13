Artigiani in Triennale: “Tanta passione, ma anche tanta formazione”

A chi vuole entrare nel settore chiede “tanta passione, ma tanta formazione e predisposizione a imparare”. E un’attitudine precisa: “Io credo che la parola chiave sia sempre una e cioè l’ascolto, l’ascolto della clientela”. È da lì che nascono i nuovi servizi. “Le nuove tecnologie sono indispensabili per affrontare le sfide di oggi, sia digitali sia meccaniche”.