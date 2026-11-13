Artigiani in Triennale: “Tanta passione, ma anche tanta formazione”
In Triennale Matia Bonato e Veronica Ferrazza hanno spiegato cosa serve oggi per fare l’artigiano: formazione continua, ascolto del cliente e nessuna distinzione di genere
Biciclette elettriche, freni a disco idraulici, sistemi elettronici integrati: per Matia Bonato il mestiere dell’artigiano oggi passa anche da qui. Bonato è responsabile della produzione delle biciclette di Biciclette Rossignoli a Milano. L’11 novembre è stato tra i protagonisti dell’incontro “Giovani e mestieri: costruire il futuro” in Triennale Milano, insieme a Veronica Ferrazza, arrotina della Coltelleria Ferrazza di Brescia. L’incontro ha chiuso il terzo Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.
Bonato: “La parola chiave è l’ascolto”
“Fare l’artigiano nel mondo delle biciclette oggi è una grande sfida che unisce passione e continuo aggiornamento”, ha spiegato Bonato. Le biciclette su cui lavora sono cambiate, e con loro le competenze necessarie: per questo, dice, “una continua formazione è molto importante per i giovani d’oggi”.
A chi vuole entrare nel settore chiede “tanta passione, ma tanta formazione e predisposizione a imparare”. E un’attitudine precisa: “Io credo che la parola chiave sia sempre una e cioè l’ascolto, l’ascolto della clientela”. È da lì che nascono i nuovi servizi. “Le nuove tecnologie sono indispensabili per affrontare le sfide di oggi, sia digitali sia meccaniche”.
Ferrazza: “Servirebbe fare più informazione”
Quello di Veronica Ferrazza è uno dei mestieri che rischiano di sparire. “Oggi il nostro lavoro sta pian piano scomparendo”, ha detto. La sua proposta è far conoscere il mestiere da vicino. Da una parte più informazione “tramite i social, che sono una parte molto vicina” ai ragazzi. Dall’altra corsi di formazione che mostrino “cosa sta dietro al nostro lavoro” e “la nostra vera quotidianità”.
È lo stesso punto debole che emerge dall’indagine dell’Istituto Piepoli presentata durante l’incontro: metà dei giovani lombardi tra i 16 e i 24 anni non conosce personalmente nessun artigiano.
“Dietro a un lavoro non c’è la differenza di genere”
Ferrazza ha parlato anche da donna che lavora in un mestiere tradizionalmente maschile. Alle donne in sala ha consigliato “di superare i loro ostacoli, quindi di non fermarsi se fino a ieri il lavoro che hanno scelto e la passione può essere prettamente maschile, ma di andare oltre questi pregiudizi e di buttarsi, se sono le prime anche meglio”.
“Secondo me dietro a un lavoro non c’è la differenza di genere, ma ci deve essere la passione, la qualità e la professionalità di una persona”, ha concluso.