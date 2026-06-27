

Premio Euterpe - Camilla Ardenzi, cantante

Premio Melpomene - Amanda Campana, attrice

Premio Arete - Eugenia Carfora, la Preside di Caivano

Premio Talia - Sasy Cominale, prima attrice transgender della televisione italiana

Premio Aletheia - Camilla Costanzo & Lucilla La Puma, registe e produttrici

Premio Clio - Giulia Di Stefano, giornalista, conduttrice di Agorà su Rai 3

Premio Logos - Dario Fabbri, analista geopolitico, direttore di Domino

Premio Politeia - Roberto Garofali, magistrato, già Sottosegretario del Governo Draghi

Premio Kairos - Oscar Matteo Giuggioli, attore (Hanno ucciso l'Uomo Ragno – Sky)

Premio Eccellenza Franco Salvatore

Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica

Premio Dike - Nicola Graziano, magistrato, Presidente UNICEF Italia

Premio Eleutheria - Cathy La Torre, avvocata e attivista per i diritti civili

Premio Agora - Roberto Napoletano, giornalista, direttore de Il Messaggero

Premio Eccellenza Franco Salvatore - Francesco Pannofino, attore e doppiatore

Premio Nike - Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica, Milano-Cortina 2026

Premio Calliope - Emanuela Rossi, attrice e doppiatrice

Premio Asclepio - Gabriele Sani, psichiatra, Policlinico Gemelli IRCCS

Premio Eccellenza Franco Salvatore - Lina Sastri, attrice, cantante e autrice

Premio Elpis - Gabriele Vagnato, comico, conduttore e creator

Premio Hermes - Manuele Velo, attore (Mare Fuori – Rai 2)