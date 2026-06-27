Magna Grecia Awards 2026, da Lina Sastri a Giovanni Grasso: ecco tutti i premiati della XXIX edizione
Venti riconoscimenti a protagonisti della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, della giustizia e dell'impegno civile nel segno del tema "Senza Fine"
Lina Sastri © Ufficio stampa
Quasi trent'anni di storia raccontati attraverso le persone. Il Magna Grecia Awards torna con la sua ventinovesima edizione e inaugura una nuova fase del suo percorso scegliendo, per la prima volta, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro come sede della cerimonia di gala. L'edizione 2026, intitolata "Senza Fine", rende omaggio alla cultura italiana come patrimonio che attraversa il tempo, ispirandosi idealmente a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Un filo conduttore che lega memoria, talento e responsabilità civile, premiando donne e uomini che, nei rispettivi ambiti, hanno lasciato un segno nel Paese.
Da Lina Sastri a Francesco Pannofino: i protagonisti premiati
Anche quest'anno il Comitato Scientifico Nazionale ha selezionato venti personalità provenienti da mondi diversi, accomunate dall'eccellenza del proprio percorso professionale. Tra i nomi più attesi figurano Lina Sastri, premiata con il riconoscimento "Eccellenza Franco Salvatore" per la sua carriera di attrice, cantante e autrice, e Francesco Pannofino, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana oltre che celebre doppiatore, anch'egli insignito dello stesso prestigioso riconoscimento. Il premio "Eccellenza Franco Salvatore" viene assegnato anche a Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica, autore e giornalista, per il contributo offerto nel campo della comunicazione istituzionale.
Cultura, informazione e giustizia tra i protagonisti
Ampio spazio anche al giornalismo e all'analisi dell'attualità. Il premio "Logos" va a Dario Fabbri, tra i più autorevoli analisti geopolitici italiani e direttore della rivista Domino, mentre il riconoscimento "Agorà" è assegnato a Roberto Napoletano, direttore de Il Messaggero. A Giulia Di Stefano, giornalista e conduttrice di Agorà su Rai 3, viene conferito il premio "Clio". Nel mondo della giustizia e delle istituzioni vengono premiati il magistrato Roberto Garofoli, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con il premio "Politeia", e Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, che riceve il premio "Dike".
Cinema, televisione e spettacolo
Il panorama artistico è rappresentato da interpreti di generazioni differenti. Tra loro l'attrice Amanda Campana, premiata con "Melpomene", Oscar Matteo Giuggioli, protagonista della serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno, vincitore del premio "Kairos", ed Emanuela Rossi, storica attrice e doppiatrice, insignita del premio "Calliope". Il premio "Hermes" va a Manuele Velo, giovane interprete della serie televisiva Mare Fuori, mentre Camilla Ardenzi riceve il premio "Euterpe" dedicato alla musica.
I riconoscimenti all'impegno sociale
Tra i premiati spiccano figure che hanno fatto dell'impegno civile la propria missione. La dirigente scolastica Eugenia Carfora, simbolo della rinascita educativa di Caivano, riceve il premio "Arete". All'avvocata e attivista per i diritti civili Cathy La Torre viene assegnato il premio "Eleutheria". Riconoscimenti anche per Sasy Cominale, prima attrice transgender della televisione italiana, premiata con "Talia", e per le registe e produttrici Camilla Costanzo e Lucilla La Puma, vincitrici del premio "Aletheia".
Sport, medicina e nuovi linguaggi
Il Magna Grecia Awards guarda anche allo sport e alla divulgazione contemporanea. La campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani, protagonista verso Milano-Cortina 2026, riceve il premio "Nike", mentre lo psichiatra del Policlinico Gemelli Gabriele Sani ottiene il premio "Asclepio". Tra i volti più seguiti dalle nuove generazioni viene premiato il creator e conduttore Gabriele Vagnato, vincitore del premio "Elpis".
Un premio che guarda al futuro
Dal 1997 il Magna Grecia Awards ha reso omaggio a oltre cinquecento protagonisti della cultura italiana, diventando uno degli appuntamenti più longevi dedicati al merito. La cerimonia di Bari rappresenta l'anteprima del Magna Grecia Awards Étoile, il festival in programma dal 23 al 26 luglio a Castellaneta Marina, che proseguirà il percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane con incontri, dibattiti e nuovi riconoscimenti.
L'elenco completo dei premiati
Premio Euterpe - Camilla Ardenzi, cantante
Premio Melpomene - Amanda Campana, attrice
Premio Arete - Eugenia Carfora, la Preside di Caivano
Premio Talia - Sasy Cominale, prima attrice transgender della televisione italiana
Premio Aletheia - Camilla Costanzo & Lucilla La Puma, registe e produttrici
Premio Clio - Giulia Di Stefano, giornalista, conduttrice di Agorà su Rai 3
Premio Logos - Dario Fabbri, analista geopolitico, direttore di Domino
Premio Politeia - Roberto Garofali, magistrato, già Sottosegretario del Governo Draghi
Premio Kairos - Oscar Matteo Giuggioli, attore (Hanno ucciso l'Uomo Ragno – Sky)
Premio Eccellenza Franco Salvatore
Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica
Premio Dike - Nicola Graziano, magistrato, Presidente UNICEF Italia
Premio Eleutheria - Cathy La Torre, avvocata e attivista per i diritti civili
Premio Agora - Roberto Napoletano, giornalista, direttore de Il Messaggero
Premio Eccellenza Franco Salvatore - Francesco Pannofino, attore e doppiatore
Premio Nike - Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica, Milano-Cortina 2026
Premio Calliope - Emanuela Rossi, attrice e doppiatrice
Premio Asclepio - Gabriele Sani, psichiatra, Policlinico Gemelli IRCCS
Premio Eccellenza Franco Salvatore - Lina Sastri, attrice, cantante e autrice
Premio Elpis - Gabriele Vagnato, comico, conduttore e creator
Premio Hermes - Manuele Velo, attore (Mare Fuori – Rai 2)
Tra i riconoscimenti più alti della manifestazione, quello intitolato in memoria di Franco Salvatore, co-fondatore del Magna Grecia Awards, scomparso il 20 gennaio 2008, è stato assegnato a Giovanni Grasso, Francesco Pannofino e Lina Sastri.