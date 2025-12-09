Educazione digitale, premiata a Roma la scuola “Nostra Signora di Lourdes” con il progetto “Clicca con i nonni!”

“Di NeoConnessi mi è piaciuto soprattutto l’aspetto legato all’uso consapevole del digitale e dei social network da parte delle giovani generazioni”, ha detto la presidente Erica Battaglia. “Mi auguro che questa sia solo la prima di molte iniziative sul tema e che possa diventare una linea guida per il Comune di Roma nei confronti dei ragazzi. L’obiettivo è promuovere un utilizzo responsabile della tecnologia, che non sia una trappola, ma uno strumento per conoscere meglio il mondo e imparare a distinguere le notizie vere da quelle false”. L’iniziativa, come detto, fa parte del percorso di NeoConnessi: il progetto di educazione digitale di Wind Tre è attivo dal 2018 ed è realizzato in collaborazione con Polizia di Stato, Società Italiana di Pediatria e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con il supporto di La Fabbrica Società Benefit. Il progetto, gratuito e aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ha raggiunto più di 2 milioni tra studenti e studentesse di tutta Italia.