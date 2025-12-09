Educazione digitale, premiata a Roma la scuola “Nostra Signora di Lourdes” con il progetto “Clicca con i nonni!”

L’iniziativa fa parte di NeoConnessi, progetto di Wind Tre in collaborazione con Polizia di Stato, Società Italiana di Pediatria e Ordine Psicologi
© Ufficio stampa
La Scuola Primaria “Nostra Signora di Lourdes” è stata premiata al Campidoglio, alla presenza della Presidente Commissione Cultura di Roma Capitale Erica Battaglia. Il riconoscimento è arrivato nell’ambito del concorso di NeoConnessi: si tratta di un progetto di educazione digitale di Wind Tre. La scuola ha ricevuto una menzione speciale grazie al progetto “Clicca con i nonni! Un’avventura digitale tra generazioni unite dal cuore e dal mouse”, distinguendosi tra centinaia di elaborati presentati da scuole elementari di tutta Italia. L’edizione 2024/2025 del concorso, dal titolo “Nonni in digitale: connessione tra generazioni”, ha premiato i progetti più originali ed efficaci nel trasformare i bambini in “maestri digitali” dei loro nonni.
“Di NeoConnessi mi è piaciuto soprattutto l’aspetto legato all’uso consapevole del digitale e dei social network da parte delle giovani generazioni”, ha detto la presidente Erica Battaglia. “Mi auguro che questa sia solo la prima di molte iniziative sul tema e che possa diventare una linea guida per il Comune di Roma nei confronti dei ragazzi. L’obiettivo è promuovere un utilizzo responsabile della tecnologia, che non sia una trappola, ma uno strumento per conoscere meglio il mondo e imparare a distinguere le notizie vere da quelle false”. L’iniziativa, come detto, fa parte del percorso di NeoConnessi: il progetto di educazione digitale di Wind Tre è attivo dal 2018 ed è realizzato in collaborazione con Polizia di Stato, Società Italiana di Pediatria e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con il supporto di La Fabbrica Società Benefit. Il progetto, gratuito e aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ha raggiunto più di 2 milioni tra studenti e studentesse di tutta Italia.
C’è poi una novità in arrivo: NeoConnessi torna infatti sulle reti Mediaset, dal 14 dicembre, con il film diretto da Claudio Cupellini. Il video - già trasmesso a giugno - è stato sviluppato da Augmented Creativity e realizzato da RTI per Publitalia: racconta la sfida della prima generazione di genitori chiamata a crescere e educare figli costantemente connessi, senza modelli di riferimento né esperienza diretta del mondo digitale. Il racconto invita a riflettere su come il digitale abbia trasformato la quotidianità e sul ruolo educativo dei genitori di oggi. Il video, già trasmesso a giugno, torna in onda fino a fine anno per continuare a sensibilizzare le famiglie sull’uso consapevole e responsabile della tecnologia. “NeoConnessi torna in TV per continuare a sensibilizzare le famiglie sull’uso consapevole della tecnologia”, ha detto Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business e Digital Responsibility Ambassador di Wind Tre dichiara: “Come operatore, sentiamo la responsabilità di essere una vera e propria porta d’accesso al digitale: non ci limitiamo a fornire connessioni, ma vogliamo accompagnare genitori, figli e scuole con strumenti concreti e buone pratiche che li aiutino a vivere la rete in modo sicuro e responsabile”.