“YourButler24”, il servizio di accoglienza che promuove la micromobilità elettrica urbana
Si tratta di un vero e proprio assistente personale con i guanti bianchi, dotato di una microcar elettrica che orienta e accompagna viaggiatori e residenti
© YourButler24
È attivo a Roma e a Milano il progetto YourButler24, un servizio di accoglienza e assistenza che promuove la micromobilità elettrica urbana. L’idea è nata in Italia e offre al cliente una prestazione, mettendo a disposizione un butler: si tratta di un vero e proprio assistente personale con i guanti bianchi, dotato di una microcar elettrica che orienta e accompagna viaggiatori e residenti, promuovendo i vantaggi della mobilità sostenibile. Attualmente sono impiegate 25 microcar, che dall’avvio hanno servito oltre 2.000 persone, con più di 1.200 corse e circa 5mila km percorsi.
Il sistema di cashback
“Abbiamo definito un business model scalabile e costituito una apposita rete d’impresa nella quale ciascun partner potrà accrescere la propria capacità innovativa e competitività, dando vita a una Eco Membership, con cui mettere a disposizione servizi, agevolazioni o vantaggi green generando cross-selling reciproco”, ha spiegato Massimiliano Pontillo, presidente di YourButler24. Attraverso un sistema di cashback, che genera un Mobility Eco Bonus, il progetto permette di utilizzare l’intero importo anticipato per l’acquisto di prodotti elettrici e relativi servizi di manutenzione.
La fase di espansione
Nella prima fase il servizio è stato riservato ai clienti di Terravision, tramite il TerraFast Priority, dove può essere opzionato in due slot di 30 o 60 minuti. Da metà novembre è invece previsto l’avvio dell’espansione in differenti ambiti di intervento: le aziende - come benefit per dipendenti e clienti in ambito di welfare - le amministrazioni pubbliche - a supporto di iniziative istituzionali o sociali - e la cittadinanza per gestire al meglio le esigenze quotidiane. Inoltre lo sviluppo prevede anche l’approdo nelle altre 7 città italiane selezionate dalla Missione UE ‘100 climate neutral e smart cities’: Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma, Prato e Torino. “Promuovere la micromobilità elettrica equivale a far vivere un’esperienza autentica e ad affermare valori ispirati alla tutela dell'ambiente, offrendo un’occasione per riscoprire il piacere di muoversi in modo consapevole e rispettoso del pianeta”, ha detto Giovanni Fabi, presidente di Terravision Electric.