“YourButler24”, il servizio di accoglienza che promuove la micromobilità elettrica urbana

È attivo a Roma e a Milano il progetto YourButler24, un servizio di accoglienza e assistenza che promuove la micromobilità elettrica urbana. L’idea è nata in Italia e offre al cliente una prestazione, mettendo a disposizione un butler: si tratta di un vero e proprio assistente personale con i guanti bianchi, dotato di una microcar elettrica che orienta e accompagna viaggiatori e residenti, promuovendo i vantaggi della mobilità sostenibile. Attualmente sono impiegate 25 microcar, che dall’avvio hanno servito oltre 2.000 persone, con più di 1.200 corse e circa 5mila km percorsi.