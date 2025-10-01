"Tgcom24Tour" a Milano, l'economia della IA e l'economia con la IA

Dal Checco approfondisce l'aspetto culturale dell'intelligenza artificiale. "Ci sono alcuni settori di mercato che sono molto più avanti in termini di intelligenza artificiale, pensiamo al mondo delle banche, delle telecomunicazioni e a quello delle grandi imprese. Più scendiamo in termini dimensionali più si vede la criticità; quindi, è meno l'adozione di questa tecnologia. Il lavoro che noi facciamo come associazione è di andare sui territori a portare la consapevolezza delle opportunità che ci sono", chiarisce per poi proseguire dicendo che "noi pensiamo che non sia obbligatorio mettere subito in piedi l'intelligenza artificiale in azienda - magari non si hanno i capitali o le conoscenze - ma è importante creare la consapevolezza di che cosa sta succedendo, di dove andrà il mercato ed essere pronti. Bisogna prepararsi. Perché l’intelligenza artificiale non è una app che metto all'interno della mia azienda e funziona. Ci vuole una strategia, un modello organizzativo. Il primo step è culturale".