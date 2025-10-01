"Tgcom24Tour" a Milano, il presidente Attilio Fontana: "L'economia lombarda tiene nonostante tutto"

"L'Europa sta rischiando di creare un disastro in Lombardia e nel nostro Paese. Sta introducendo una normativa", che va nella direzione di "una gestione centralizzata dei fondi di coesione europei. Se avessimo meno risorse, sarebbe un vero disastro. Noi stiamo combattendo, sono andato più volte a Bruxelles, ho parlato anche con Raffaele Fitto. Una scelta di questo genere vorrebbe dire bloccare la Lombardia", è l'allarme lanciato dal presidente di Regione Lombardia. "La giustificazione che ci dà l'Europa è che ci sono delle regioni che non riescono a spendere bene i fondi", ma "chi li spende bene fino all'ultimo euro lasciate che continui a farlo", è l'invito.