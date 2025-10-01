"Tgcom24Tour" a Milano, i modelli lombardi d'eccellenza alla tavola rotonda "Progettare per le imprese ai tempi dell'IA"

L'impegno di Regione Lombardia per l'ingresso e l'affermazione dell'Intelligenza artificiale in particolare nelle piccole e medie imprese lombarde e anche nella pubblica amministrazione è stato delineato da Alessandro Fermi, assessore regionale all'Università e all'Innovazione. "IA oggi in Lombardia è usata da un'impresa su 3. Ancora poco, e ancora meno se si pensa alle istituzioni e al pubblico - ha affermato. - Per questo stiamo costruendo misure ad hoc con risorse dedicate".