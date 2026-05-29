Dagli zigomi alle labbra: così cambiano i nuovi canoni della bellezza italiana

Nulla si distrugge, tutto si trasforma. Non è solo il principio di conservazione della massa ma è anche la chiave di lettura per questa nuova ricerca che porta a una certezza: la bellezza evolve nel tempo. I canoni della statuaria classica e le proporzioni di Fibonacci sono completamente superati, ma non abbandonati. Magari ritornano proprio perché "la bellezza è contemporanea a se stessa, si modifica in base alla società, alla cultura". A dirlo è Raoul D'Alessio, docente dell'Università Cattolica di Roma e promotore della "Ricerca sull'attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere". "Attraverso una misurazione unica nel suo genere abbiamo indagato un'intera etnia, riuscendo a individuare le caratteristiche e l'evoluzione della bellezza mediterranea", ha spiegato D'Alessio. Uno studio unico a livello mondiale, con importanti ricadute sulla medicina estetica, l'ortodonzia e la cura dei dismorfismi, ma anche sulla scienza della bellezza.