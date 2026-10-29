Re Carlo sfida Meghan anche a colpi di porcellana e lancia la sua collezione per il Natale

La linea - La nuova linea nasce dalla collaborazione tra Highgrove, la storica tenuta dei Cotswolds del sovrano, e Cornishware Ceramics, azienda britannica celebre per le sue iconiche righe colorate. La collezione comprende teiere, tazze, piattini, contenitori e persino ciotole per cani, tutti realizzati a mano con argilla della Cornovaglia e lavorati da decine di artigiani specializzati. Il tratto distintivo sono le sfumature rosa King's Rose e verde salvia, i colori simbolo di Highgrove. Fin qui nulla di straordinario. Se non fosse che il debutto è arrivato il 22 ottobre, lo stesso giorno in cui il brand As Ever della duchessa del Sussex ha presentato il secondo capitolo della sua collezione natalizia. Una coincidenza che non è passata inosservata agli osservatori reali.