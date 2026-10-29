Re Carlo sfida Meghan anche a colpi di porcellana e lancia la sua collezione per il Natale

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Tra teiere, marmellate e candele la famiglia reale scopre un nuovo terreno di competizione commerciale e il sovrano presenta le sue nuove ceramiche proprio nelle stesse ore in cui la duchessa presentava le ultime novità del suo marchio
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Se un tempo le tensioni tra Buckingham Palace e i Sussex si misuravano a colpi di interviste o documentari, oggi il confronto passa anche dagli scaffali dello shopping natalizio. E questa volta il protagonista è Re Carlo III, che ha scelto di entrare nel territorio del lifestyle con una nuova collezione di ceramiche firmata Highgrove, lanciata proprio nelle stesse ore in cui Meghan Markle presentava le ultime novità del suo marchio As Ever. Solo una coincidenza? Forse, ma il tempismo lascia qualche "legittimo" dubbio.
La linea - La nuova linea nasce dalla collaborazione tra Highgrove, la storica tenuta dei Cotswolds del sovrano, e Cornishware Ceramics, azienda britannica celebre per le sue iconiche righe colorate. La collezione comprende teiere, tazze, piattini, contenitori e persino ciotole per cani, tutti realizzati a mano con argilla della Cornovaglia e lavorati da decine di artigiani specializzati. Il tratto distintivo sono le sfumature rosa King's Rose e verde salvia, i colori simbolo di Highgrove. Fin qui nulla di straordinario. Se non fosse che il debutto è arrivato il 22 ottobre, lo stesso giorno in cui il brand As Ever della duchessa del Sussex ha presentato il secondo capitolo della sua collezione natalizia. Una coincidenza che non è passata inosservata agli osservatori reali.
Due stili a confronto - Da una parte c'è l'eleganza rurale e profondamente britannica di Highgrove, che punta sull'artigianato tradizionale e sul fascino senza tempo della campagna inglese. Dall'altra l'universo californiano costruito da Meghan, fatto di set da tè, fragranze per la casa, dolciumi e prodotti pensati per l'arte dell'ospitalità. In realtà le sovrapposizioni commerciali tra i due mondi esistono già da tempo. Highgrove vende conserve, miele e prodotti gastronomici, mentre As Ever ha costruito gran parte del proprio successo proprio intorno a marmellate e specialità gourmet. Ora però la competizione sembra spostarsi anche nell'universo della tavola e del design domestico.
L'amore di Re Carlo per lo stile rurale - Dietro questa nuova incursione nel mondo del lifestyle c'è però una passione che accompagna Re Carlo III da decenni. Molto prima di diventare sovrano, Carlo aveva trasformato Highgrove, la sua residenza nei Cotswolds, in un laboratorio di agricoltura sostenibile e produzioni biologiche. La tenuta è celebre per i suoi giardini, l'orto e le coltivazioni gestite secondo principi ecologici, una filosofia che nel tempo ha dato vita anche a una linea di prodotti alimentari, dal miele alle conserve, fino ai tè e ai prodotti gastronomici venduti nel negozio Highgrove. Non sorprende quindi che il re abbia deciso di estendere questo universo anche agli oggetti per la casa: le nuove ceramiche rappresentano in qualche modo l'ultimo tassello di un progetto costruito attorno all'idea di uno stile di vita rurale, sostenibile e profondamente britannico. I ricavi delle vendite sostengono inoltre la The King's Foundation, l'organizzazione benefica che promuove la tutela dell'ambiente, l'educazione e l'artigianato tradizionale.