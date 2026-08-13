Ansia da prova costume: un italiano su dieci non va al mare perché si sente "brutto"

Ma quali sono le cause di questa fobia. Ci si sente brutti per via di presunti difetti fisici, problemi di sovrappeso. Oppure ancora perché si ha l'idea di essere impacciati. O ancora si ingigantiscono le imperfezioni fisiche di piedi, spalle, mani, gambe ma anche capelli. E qui, fisiologicamente, si sentono chiamati in causa maggiormente gli uomini, con un 7% che non vuole esibire in spiaggia la propria calvizie. Sempre stando alla ricerca dell'Osservatorio Shopping Cube sulle Nuove Tendenze, ci sono anche motivazioni più antropologiche. C'è chi si dice impaurito dalla "vita di gruppo" che si fa in spiaggia e che spinge inevitabilmente al confronto fisico (qui si riconosce un buon 73% degli intervistati) e chi invece detesta tutti i giochi da spiaggia come calcio, beach volley o racchettoni (61%). Infine c'è chi non ama fare la doccia in pubblico (53%).