Una regola non scritta, non imposta da nessuna maison, ma che vediamo puntualmente applicata nei nostri armadi. Adesso i ricercatori dell'ateneo dell'Illinois - sotto la guida di Emma Zajdela - la hanno dimostrata matematicamente, su un campione di circa 37mila immagini di abbigliamento femminile che coprono un arco di tempo che va dal 1869 ai giorni nostri: il più vasto e completo fashion database della storia. I risultati verranno presentati al Summit dell'American Physical Society in corso a Denver.



Gli autori dello studio hanno catalogato le caratteristiche principali degli abiti quali lunghezza dell'orlo, tipo di scollatura e posizione del punto vita, trasformandole in dati numerici misurabili. Per analizzarli, è stato poi costruito un modello matematico basato sull'idea che, quando uno stile diventa troppo comune, gli stilisti tendono ad allontanarsene (ma non al punto da rendere gli abiti appena realizzati - e comprati - inutilizzabili). Ne viene fuori un evidente schema ciclico: se è vero che la moda si evolve gradualmente nel corso del tempo, è altrettanto vero, per lo studio statunitense, che le varie tendenze hanno un'ascesa e un declino che seguono un andamento che raggiunge un picco all'incirca ogni 20 anni.

