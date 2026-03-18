Corsi e ricorsi... stilistici

Moda anni '90, dai jeans a vita bassa alle minigonne: ecco perché siamo tornati ai vecchi amori

Per i ricercatori della statunitense Northwestern University c'è una regola non scritta, ma matematica, secondo cui le tendenze nel mondo del fashion ritornano ogni 20 anni

18 Mar 2026 - 08:41
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Non abbiamo fatto in tempo ad abituarci al (triste) ritorno del jeans a vita bassa che gli anni '90 si sono nuovamente infilati nelle nostre abitudini di stile, rispuntando nel beauty case con i cerchietti a zig zag dopo che ne è stato fatto sfoggio sulle passerelle per la prossima stagione Autunno-Inverno 2026/2027. Capi che, dopo aver lasciato spazio alla vita alta o a fasce, bandane e - ancor di più - semplicemente ad acconciature senza accessori, sono stati molto criticati se non proprio disprezzati, ma il cui ritorno in voga ci conferma che, in realtà, continuano a piacere. Inspiegabilmente, verrebbe da dire, se non fosse che i ricercatori della statunitense Northwestern University una spiegazione l'hanno trovata: secondo gli studiosi, è scientificamente provato che le tendenze della moda seguono un ciclo che le porta a ritornare di moda ogni 20 anni circa

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Una regola non scritta, non imposta da nessuna maison, ma che vediamo puntualmente applicata nei nostri armadi. Adesso i ricercatori dell'ateneo dell'Illinois - sotto la guida di Emma Zajdela - la hanno dimostrata matematicamente, su un campione di circa 37mila immagini di abbigliamento femminile che coprono un arco di tempo che va dal 1869 ai giorni nostri: il più vasto e completo fashion database della storia. I risultati verranno presentati al Summit dell'American Physical Society in corso a Denver.

Gli autori dello studio hanno catalogato le caratteristiche principali degli abiti quali lunghezza dell'orlo, tipo di scollatura e posizione del punto vita, trasformandole in dati numerici misurabili. Per analizzarli, è stato poi costruito un modello matematico basato sull'idea che, quando uno stile diventa troppo comune, gli stilisti tendono ad allontanarsene (ma non al punto da rendere gli abiti appena realizzati - e comprati - inutilizzabili). Ne viene fuori un evidente schema ciclico: se è vero che la moda si evolve gradualmente nel corso del tempo, è altrettanto vero, per lo studio statunitense, che le varie tendenze hanno un'ascesa e un declino che seguono un andamento che raggiunge un picco all'incirca ogni 20 anni.

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Così si spiega anche il ritorno della minigonna, icona nineties rispolverata dagli armadi (e non solo dalle teenagers) e apparsa nuovamente in passerella e nei negozi. Questo trend, infatti, trova conferma nella lunghezza degli orli più che in ogni altro aspetto: nell'ultimo secolo le gonne si sono ripetutamente allungate e accorciate, passando dai modelli più conservatori degli anni '50 alle mini della fine degli anni '60, per poi continuare ad alternarsi in base alle mode del momento. Stando a quanto emerso dello studio guidato da Zajdela, però, negli ultimi anni questo ciclo si sta frammentando: una tendenza che riflette una maggiore diversità e varietà nell'universo del glamour di oggi. 

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