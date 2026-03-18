Moda anni '90, dai jeans a vita bassa alle minigonne: ecco perché siamo tornati ai vecchi amori
Per i ricercatori della statunitense Northwestern University c'è una regola non scritta, ma matematica, secondo cui le tendenze nel mondo del fashion ritornano ogni 20 anni
© IPA
Non abbiamo fatto in tempo ad abituarci al (triste) ritorno del jeans a vita bassa che gli anni '90 si sono nuovamente infilati nelle nostre abitudini di stile, rispuntando nel beauty case con i cerchietti a zig zag dopo che ne è stato fatto sfoggio sulle passerelle per la prossima stagione Autunno-Inverno 2026/2027. Capi che, dopo aver lasciato spazio alla vita alta o a fasce, bandane e - ancor di più - semplicemente ad acconciature senza accessori, sono stati molto criticati se non proprio disprezzati, ma il cui ritorno in voga ci conferma che, in realtà, continuano a piacere. Inspiegabilmente, verrebbe da dire, se non fosse che i ricercatori della statunitense Northwestern University una spiegazione l'hanno trovata: secondo gli studiosi, è scientificamente provato che le tendenze della moda seguono un ciclo che le porta a ritornare di moda ogni 20 anni circa.
Una regola non scritta, non imposta da nessuna maison, ma che vediamo puntualmente applicata nei nostri armadi. Adesso i ricercatori dell'ateneo dell'Illinois - sotto la guida di Emma Zajdela - la hanno dimostrata matematicamente, su un campione di circa 37mila immagini di abbigliamento femminile che coprono un arco di tempo che va dal 1869 ai giorni nostri: il più vasto e completo fashion database della storia. I risultati verranno presentati al Summit dell'American Physical Society in corso a Denver.
Gli autori dello studio hanno catalogato le caratteristiche principali degli abiti quali lunghezza dell'orlo, tipo di scollatura e posizione del punto vita, trasformandole in dati numerici misurabili. Per analizzarli, è stato poi costruito un modello matematico basato sull'idea che, quando uno stile diventa troppo comune, gli stilisti tendono ad allontanarsene (ma non al punto da rendere gli abiti appena realizzati - e comprati - inutilizzabili). Ne viene fuori un evidente schema ciclico: se è vero che la moda si evolve gradualmente nel corso del tempo, è altrettanto vero, per lo studio statunitense, che le varie tendenze hanno un'ascesa e un declino che seguono un andamento che raggiunge un picco all'incirca ogni 20 anni.
Così si spiega anche il ritorno della minigonna, icona nineties rispolverata dagli armadi (e non solo dalle teenagers) e apparsa nuovamente in passerella e nei negozi. Questo trend, infatti, trova conferma nella lunghezza degli orli più che in ogni altro aspetto: nell'ultimo secolo le gonne si sono ripetutamente allungate e accorciate, passando dai modelli più conservatori degli anni '50 alle mini della fine degli anni '60, per poi continuare ad alternarsi in base alle mode del momento. Stando a quanto emerso dello studio guidato da Zajdela, però, negli ultimi anni questo ciclo si sta frammentando: una tendenza che riflette una maggiore diversità e varietà nell'universo del glamour di oggi.