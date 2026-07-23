Tre dollari per una giacca dei Lakers indossata da Wilt Chamberlain: Un diciannovenne la trova e la rivende per una cifra astronomica

Il capo poi sarebbe stato indossato anche nell'annata 1972-1973, l'ultima che vide Wilt regalare magie sul parquet. Come regalo d'addio al basket decise di stabilire il record per la miglior percentuale al tiro dal campo in una singola annata, toccando il 72,7%. Un primato che avrebbe resistito fino alla stagione 2019–20. Abbandonata l'attività agonistica Chamberlain si dedicò ad altro, flirtando anche con Hollywood e guadagnandosi ruoli in blockbuster come Conan il Barbaro. Non se la passò mai troppo male isomma, tanto che il titolo di una sua autobiografia mai tradotta in Italia fungeva da perfetto riassunto del personaggio: "Wilt, l'ennesimo vicino di casa nero, alto due metri e milionario". Resta l'unico giocatore NBA ad aver segnato più di 4000 punti in una stagione, e l’unico ad aver segnato 100 punti in una partita. Ma il primato cui ha sempre tenuto di più è sempre stato un altro: quello di essere stato amante di almeno ventimila donne. Chissà se sarebbe stato ugualmente fiero di sapere che, a quasi trent'anni dalla sua morte, il suo lascito in campo frutta ancora svariate migliaia di dollari. Tendiamo a pensare, conoscendo il personaggio, che avrebbe decisamente apprezzato