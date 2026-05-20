Banconota da 0 euro: ecco la nuova mania dei collezionisti

E' esplosa una nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica: tutti a caccia della banconota 0 euro. Non è un falso né una sorta di carta da gioco, ma è l'oggetto del desiderio di migliaia di appassionati di tutta Europa. Ma cos'è? Al tatto è in tutto e per tutto una banconota e nel suo colore violaceo richiama il vecchio biglietto da 500 euro, ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste e delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati a decine o addirittura centinaia di euro, come riferisce Il Messaggero.
La banconota 0 euro
La banconota da collezione 0 euro ha la filigrana, gli ologrammi cangianti, il filo di sicurezza, la microstampa e persino il numero seriale univoco. Viene emessa da una delle stamperie ufficiali dell'Eurozona.
Com'è nata l'idea e a che scopo?
L'idea è nata nel 2015 dalla creatività dall'imprenditore francese Richard Faille, grande appassionato di numismatica, che ha pensato a queste banconote "0 Euro Souvenir". Faille, per produrle, aveva stretto un accordo con la Oberthur Fiduciaire, un'azienda francese autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare la vera cartamoneta circolante.
Lo scopo di Faille era, dunque, di realizzare souvenir: ogni banconota è stata così stampata per omaggiare una città, un anniversario o un grande personaggio del passato. E l'Italia ha avuto il maggior numero di varianti dedicate, grazie alla gran numero di suoi simboli. Tra questi, il Colosseo, la Basilica di San Pietro, la Torre di Pisa e il Duomo di Milano, oltre al Ponte di Rialto, Piazza San Marco e il Canal Grande a Venezia, il David di Michelangelo a Firenze, l'Arena di Verona, gli scavi di Pompei, la Reggia di Caserta, i Trulli di Alberobello, il Vesuvio, Castel del Monte in Puglia, i borghi delle Cinque Terre e la Mole Antonelliana di Torino.
Dove si trovano le banconote 0 euro?
Le banconote da 0 euro non sono distribuite né in banca né negli uffici postali, ma vengono principalmente vendute nei bookshop dei musei, nei siti archeologici, nei grandi negozi di souvenir o in appositi distributori automatici posizionati nei luoghi ad alto flusso turistico, presenti di recente anche in Italia. Il prezzo va dai 2 ai 5 euro, ma trattandosi di "edizioni limitate", una volta esaurite queste banconote 0 euro diventano oggetti d'asta per i collezionisti. Uno dei casi più eclatanti è quello della banconota della città tedesca di Kiel che ha raggiunto valori stellari.