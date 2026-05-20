numismatica

Banconota da 0 euro: ecco la nuova mania dei collezionisti

Il fenomeno è esploso in tutta Europa e alcuni pezzi raggiungono quotazioni impressionanti

20 Mag 2026 - 19:17
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Dal Web

© Dal Web

E' esplosa una nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica: tutti a caccia della banconota 0 euro. Non è un falso né una sorta di carta da gioco, ma è l'oggetto del desiderio di migliaia di appassionati di tutta Europa. Ma cos'è? Al tatto è in tutto e per tutto una banconota e nel suo colore violaceo richiama il vecchio biglietto da 500 euro, ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste e delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati a decine o addirittura centinaia di euro, come riferisce Il Messaggero.

La banconota 0 euro

 La banconota da collezione 0 euro ha la filigrana, gli ologrammi cangianti, il filo di sicurezza, la microstampa e persino il numero seriale univoco. Viene emessa da una delle stamperie ufficiali dell'Eurozona.

Leggi anche

Euro digitale, l’Eurogruppo trova un primo accordo politico: "Passo avanti cruciale"

Euro digitale, cos'è e come funziona

Com'è nata l'idea e a che scopo?

 L'idea è nata nel 2015 dalla creatività dall'imprenditore francese Richard Faille, grande appassionato di numismatica, che ha pensato a queste banconote "0 Euro Souvenir". Faille, per produrle, aveva stretto un accordo con la Oberthur Fiduciaire, un'azienda francese autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare la vera cartamoneta circolante.

Leggi anche

In Bulgaria arriva l'euro, Lagarde: "Benvenuti nella famiglia"

La Bulgaria adotta ufficialmente l'euro

Lo scopo di Faille era, dunque, di realizzare souvenir: ogni banconota è stata così stampata per omaggiare una città, un anniversario o un grande personaggio del passato. E l'Italia ha avuto il maggior numero di varianti dedicate, grazie alla gran numero di suoi simboli. Tra questi, il Colosseo, la Basilica di San Pietro, la Torre di Pisa e il Duomo di Milano, oltre al Ponte di Rialto, Piazza San Marco e il Canal Grande a Venezia, il David di Michelangelo a Firenze, l'Arena di Verona, gli scavi di Pompei, la Reggia di Caserta, i Trulli di Alberobello, il Vesuvio, Castel del Monte in Puglia, i borghi delle Cinque Terre e la Mole Antonelliana di Torino.

Leggi anche

Napoli, sequestrati circa 3 milioni di euro falsi: un arresto

Boom di banconote da 50 euro false: come riconoscerle e cosa fare

Dove si trovano le banconote 0 euro?

 Le banconote da 0 euro non sono distribuite né in banca né negli uffici postali, ma vengono principalmente vendute nei bookshop dei musei, nei siti archeologici, nei grandi negozi di souvenir o in appositi distributori automatici posizionati nei luoghi ad alto flusso turistico, presenti di recente anche in Italia. Il prezzo va dai 2 ai 5 euro, ma trattandosi di "edizioni limitate", una volta esaurite queste banconote 0 euro diventano oggetti d'asta per i collezionisti. Uno dei casi più eclatanti è quello della banconota della città tedesca di Kiel che ha raggiunto valori stellari.

Ti potrebbe interessare

videovideo
euro
collezionismo
numismatica
banconota
moneta

Sullo stesso tema