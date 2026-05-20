Banconota da 0 euro: ecco la nuova mania dei collezionisti

E' esplosa una nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica: tutti a caccia della banconota 0 euro. Non è un falso né una sorta di carta da gioco, ma è l'oggetto del desiderio di migliaia di appassionati di tutta Europa. Ma cos'è? Al tatto è in tutto e per tutto una banconota e nel suo colore violaceo richiama il vecchio biglietto da 500 euro, ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste e delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati a decine o addirittura centinaia di euro, come riferisce Il Messaggero.