Addio alla banconota da 500 euro: la Bce interrompe la produzione

La Banca Centrale Europea è impegnata in una campagna di revisione della cartamoneta e questa è stata l'occasione per intervenire. Le prossime banconote, della "serie tre", saranno a tema "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli", ma fra loro non ci sarà più il pezzo da 500 euro, che diventerà moneta da collezione. Saranno privilegiati i tagli piccoli da 20, 50 e 100. Con l'uso di alcune tecnologie, ci sarà più cura nel renderli tracciabili e non contraffattibili. Mentre resterà ancora in circolo la banconota da 200 euro, anche se in molti si chiedono se anche per questo pezzo si prepari la stessa sorte.