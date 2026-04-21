Addio alla banconota da 500 euro: la Bce interrompe la produzione
La decisione è stata presa perché questo pezzo è stato spesso usato per traffici illeciti, dal finanziamento del terrorismo al riciclaggio
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Presto non circolerà più la banconota da 500 euro: la Banca Centrale Europea ha deciso di interrompere la sua produzione, eliminando così definitivamente il denaro dal taglio più grande. La sua realizzazione aveva già subito un arresto nel 2019, quando la Bce ha iniziato a lavorare alla nuova serie di monete e banconote per l'Eurozona. La decisione è stata presa perché la banconota da 500 euro è stata spesso usata per traffici illeciti, dal finanziamento del terrorismo al riciclaggio, essendo più comoda per trasportare grandi somme di denaro. Da qui, l'intervento.
La campagna di revisione del denaro della Bce
La Banca Centrale Europea è impegnata in una campagna di revisione della cartamoneta e questa è stata l'occasione per intervenire. Le prossime banconote, della "serie tre", saranno a tema "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli", ma fra loro non ci sarà più il pezzo da 500 euro, che diventerà moneta da collezione. Saranno privilegiati i tagli piccoli da 20, 50 e 100. Con l'uso di alcune tecnologie, ci sarà più cura nel renderli tracciabili e non contraffattibili. Mentre resterà ancora in circolo la banconota da 200 euro, anche se in molti si chiedono se anche per questo pezzo si prepari la stessa sorte.
Cosa fare se si hanno ancora pezzi da 500?
Cosa fare, dunque, se si hanno ancora banconote da 500 euro? Il pezzo non ha perso il suo valore legale ed è ancora possibile utilizzarlo. Si può anche depositarlo in banca: saranno poi gli istituti di credito a inviarlo alle banche centrali per ricavarne pezzi più piccoli.