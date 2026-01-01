Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
ECONOMIA

La Bulgaria adotta ufficialmente l'euro

Dalla mezzanotte la moneta unica europea nuovo conio di Sofia

01 Gen 2026 - 01:12
© -afp

© -afp

Dalla mezzanotte del 1.o gennaio 2026, la Bulgaria è entrata ufficialmente nell'Eurozona. Sofia ha infatti introdotto la moneta unica europea come valuta del Paese. La presidente Bce Christine Lagarde  ha dato il benvenuto al nuovo componente: "Mentre entriamo nel 2026 accogliamo orgogliosamente la Bulgaria nella famiglia dell'euro! '- ha scritto su X - i nostri sinceri ringraziamenti alla Banca nazionale bulgara per il lavoro e l'impegno profusi nella preparazione per l'adozione dell'euro. Auguro a tutti un nuovo anno felice e di successi, brinderò con un buon vino bulgaro".