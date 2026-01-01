La Bulgaria adotta ufficialmente l'euro

Dalla mezzanotte del 1.o gennaio 2026, la Bulgaria è entrata ufficialmente nell'Eurozona. Sofia ha infatti introdotto la moneta unica europea come valuta del Paese. La presidente Bce Christine Lagarde ha dato il benvenuto al nuovo componente: "Mentre entriamo nel 2026 accogliamo orgogliosamente la Bulgaria nella famiglia dell'euro! '- ha scritto su X - i nostri sinceri ringraziamenti alla Banca nazionale bulgara per il lavoro e l'impegno profusi nella preparazione per l'adozione dell'euro. Auguro a tutti un nuovo anno felice e di successi, brinderò con un buon vino bulgaro".