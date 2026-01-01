In Bulgaria arriva l'euro, Lagarde: "Benvenuti nella famiglia"

L'euro è entrato ufficialmente in circolazione in Bulgaria: sale così a 21 il numero degli Stati membri dell'Unione europea che utilizzano la moneta unica. Era già stata adottata a luglio la decisione formale con cui è stato annunciato anche il tasso ufficiale di conversione pari a 1,95583 lev bulgari per 1 euro. Lo si legge in una nota della Banca centrale europea.



"Rivolgo un caloroso benvenuto alla Bulgaria nella famiglia dell'euro e al governatore Radev in seno al Consiglio direttivo della Bce, a Francoforte" ha dichiarato Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea. "L'euro è il simbolo tangibile di ciò che l'Europa può realizzare quando lavora insieme, dei valori condivisi e della forza collettiva con cui possiamo contrastare l'incertezza geopolitica mondiale che stiamo vivendo". La Bce ha inoltre celebrato la tappa storica dell'adozione ufficiale dell'euro da parte della Bulgaria - ricorda la nota - proiettando sulla facciata della sua sede principale a Francoforte un'installazione luminosa, simbolo dell'integrazione e dell'unità dei 358 milioni di europei che utilizzano l'euro come propria moneta. Con l'ingresso della Bulgaria nell'area dell'euro, la banca centrale della Bulgaria, entra a far parte dell'Eurosistema e il suo governatore siede nel Consiglio direttivo della Bce.