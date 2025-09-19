Euro digitale, l’Eurogruppo trova un primo accordo politico: "Passo avanti cruciale"

L’euro digitale sarà una moneta ufficiale dell'Unione europea, emessa e garantita dalla Banca centrale europea. Avrà quindi lo stesso valore dell'euro tradizionale e potrà essere usato per pagamenti sicuri in tutta l’area euro. Le criptovalute come Bitcoin, invece, non sono emesse da una banca centrale: il loro valore dipende esclusivamente dalla domanda del mercato e per questo può cambiare in modo molto rapido, con forti oscillazioni. Un’altra differenza riguarda la stabilità: l’euro digitale avrà regole precise e limiti di detenzione per proteggere il sistema finanziario, mentre le criptovalute non hanno un controllo centralizzato e sono considerate investimenti ad alto rischio.