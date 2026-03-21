"Lui mi ha abbandonata mentre stavamo facendo trekking": cos'è il "divorzio alpino"

Secondo il Guardian, gli uomini che mettono in atto questo comportamento non avrebbero sempre e comunque cattive intenzioni: lo fanno, spiega la testata, o perché "sono impazienti" e allungano il passo o perché, banalmente, vogliono altro da quell'escursione. In pratica, gli obiettivi tra partner sono diversi e, magari, durante il tragitto emergono queste differenze. Blair Braverman, scrittrice e avventuriera, non vede un problema di genere: "Se fossi con un uomo e lui si allontanasse da me in montagna, sarei più preoccupata per lui che per me", ha affermato. "Trovo interessante che si presupponga che sia la donna ad avere meno capacità" in montagna, ha concluso.