"Lui mi ha abbandonata mentre stavamo facendo trekking": cos'è il "divorzio alpino"
Su TikTok e X le testimonianze di donne lasciate indietro dal proprio partner durante un'escursione: "Un comportamento tossico per umiliarle o punirle". Ma non tutti sono d'accordo: "È solamente impazienza"
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Nelle ultime settimane, sui social X e TikTok sono comparse testimonianze di donne che raccontano di essere state abbandonate dal proprio partner durante trekking o arrampicate in montagna, con il concreto rischio di perdersi, farsi male o rimanere bloccate in zone impervie. Il fenomeno, già ribattezzato alpine divorce (in italiano, "divorzio alpino"), sembra essere più comune di quanto si pensi: i racconti sui social, infatti, arrivano da donne di Paesi diversi, che concordano su alcuni elementi ricorrenti nel comportamento dei loro partner. Il tutto parte solitamente da un litigio, dovuto alla fatica e al passo diverso, fino al momento in cui l'uomo si stacca dalla donna - in modo volontario o involontario - lasciandola sola.
Le testimonianze
Il trend social è stato scovato e raccontato dal Guardian, che ha raccolto varie testimonianze di donne abbandonate dal partner durante un'escursione. Tutto sarebbe nato dal video di una ragazza che, su TikTok, ha spiegato - in lacrime - di essere stata "lasciata da sola" dal compagno d'avventura mentre stava scendendo una formazione rocciosa. "Non sarei mai dovuta andare con lui", ha detto singhiozzando la ragazza, il cui filmato ha raccolto 4,2 milioni di like.
Un'altra utente ha rivelato di aver dovuto vagare per 12 ore per uscire dal Grand Canyon dopo essere stata letteralmente "abbandonata dal fidanzato". Per fortuna che, ha spiegato, c'era un "norvegese gentilissimo" che le ha "portato lo zaino per tutto quel tempo". Un'altra donna ancora ha raccontato di essersi persa nei boschi dopo essere stata lasciata indietro da un uomo: una volta tornata a casa sana e salva, ha bloccato il suo numero di telefono e non lo ha più ricontattato. Infine, un'altra testimonianza: "Sono andata a fare una camminata con lui in montagna, ma mi ha lasciata da sola. Lì ho capito che non gli sono mai piaciuta".
Un comportamento "tossico"
L'atto di abbandonare la partner in un luogo impervio viene ascritto alla lunga serie di comportamenti "tossici" messi in atto da un uomo che, anziché parlare e risolvere i problemi con la propria compagna, preferisce "sfruttare" l'ambiente ostile per umiliarla, punirla o semplicemente farle provare paura, sempre in un'ottica di dominio. In una parola, un abuso. Tanto che Naomi - educatrice e membro della Women's Wine Hiking Society, comunità americana formata da sole scalatrici - ha definito le testimonianze "un'altra versione del MeToo". Anche lei ha denunciato di essere stata vittima di "divorzio alpino".
Un atto "involontario"?
Secondo il Guardian, gli uomini che mettono in atto questo comportamento non avrebbero sempre e comunque cattive intenzioni: lo fanno, spiega la testata, o perché "sono impazienti" e allungano il passo o perché, banalmente, vogliono altro da quell'escursione. In pratica, gli obiettivi tra partner sono diversi e, magari, durante il tragitto emergono queste differenze. Blair Braverman, scrittrice e avventuriera, non vede un problema di genere: "Se fossi con un uomo e lui si allontanasse da me in montagna, sarei più preoccupata per lui che per me", ha affermato. "Trovo interessante che si presupponga che sia la donna ad avere meno capacità" in montagna, ha concluso.