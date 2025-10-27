"Io ballo da sola" conquista anche i dancefloor: ecco perché

Se prima l'idea di andare da soli a una serata poteva sembrare triste, oggi è quasi cool. Il post-pandemia ha riscritto le regole della socialità, aprendo la strada a eventi per sconosciuti, camminate di gruppo e serate "solo per uno". "Le persone si sono stancate di relazioni solo digitali - spiega Moore - Ora vogliono vivere esperienze autentiche, nel mondo reale. Molti "solo ravers" sono adulti che conoscono bene i propri limiti e l'ambiente in cui si muovono. La maggiore attenzione alla sicurezza e al benessere nei festival ha reso gli eventi dal vivo spazi più accoglienti e protetti. In molti raccontano di sentirsi più a loro agio ai rave che nei club perché lì la gente è per la musica, non per l’alcol o per rimorchiare.