Aiuta a controllare glicemia e insulina - Il secondo motivo riguarda il metabolismo. Gli studi più recenti suggeriscono che il cioccolato fondente possa migliorare la sensibilità all'insulina, aiutando l'organismo a gestire in modo più efficace gli zuccheri nel sangue. L'aspetto più interessante emerge da una ricerca pubblicata sul Bmj (una delle riviste mediche più autorevoli al mondo) nel 2024. Gli studiosi hanno analizzato per quindici anni i dati di oltre 110 mila uomini e donne statunitensi, osservando che chi consumava almeno cinque porzioni di cioccolato fondente alla settimana aveva un rischio inferiore del 21% di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a chi lo mangiava raramente. Un risultato che non è stato osservato con il cioccolato al latte, segno che è proprio l'elevata concentrazione di cacao a fare la differenza.