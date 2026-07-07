E' la giornata mondiale del cioccolato, storia di un superfood che ha quasi due secoli

Le invenzioni che hanno segnato la diffusione del cioccolato - Prima della prima Rivoluzione Industriale il cioccolato era comunque molto costoso, un lusso che potevano concedersi solo i ricchi, finché si è cominciato a sperimentare con nuove lavorazioni che hanno definitivamente contribuito alla sua diffusione su larga scala. Prima della tavoletta di Fry, nel 1828 il chimico olandese Coenraad Johannes van Houten cominciò a trattare i semi con dei sali, creando la polvere di cacao. Poi inventò la pressa, che consentiva di separare la parte grassa del burro di cacao dalle fave tostate e quindi ricavare cacao magro, molto più digeribile da bere e molto più versatile da usare in un periodo in cui la meccanica consentiva di sperimentare nuove produzioni. Come quella della tavoletta nata nel 1847, appunto. E poi, in seguito, del primo cioccolato al latte (1875) e di quello bianco (nel 1930): due invenzioni svizzere così come il concaggio, cioè la lavorazione del cacao ad alta temperatura per ottenerne una consistenza liscia e omogenea. In definitiva per renderlo più piacevole al morso dato che prima di allora il cioccolato risultava secco. Oggi ogni Paese ha sviluppato una propria tradizione, e anche l'Italia occupa un posto di rilievo grazie a eccellenze come il gianduiotto torinese, il cioccolato di Modica e la produzione artigianale di alta qualità.