Per decenni l'hamburger è stato il simbolo assoluto della cultura americana: veloce, economico, popolare. Poi qualcosa è cambiato. Negli ultimi quindici anni il burger ha vissuto una trasformazione quasi fashion. Ha abbandonato l'immaginario esclusivo del fast food per entrare nelle hamburgerie gourmet, nei bistrot metropolitani e persino nei menu fine dining. È arrivato il pane artigianale, la carne selezionata, il cheddar stagionato, il tartufo, la cipolla caramellata, il pulled pork, le salse signature. E improvvisamente l'hamburger è diventato cool e instagrammabile. Oggi ordinare un burger non è più soltanto una scelta di gusto, ma anche di stile. Un po' come succede con la pizza gourmet o con il caffè specialty: conta la materia prima, conta la tecnica, conta perfino l'estetica del morso perfetto da fotografare prima di addentarlo.