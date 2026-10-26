Il sonno come necessità, è boom delle tate della notte (e costano fino a 260 euro a prestazione)

L'assenza di una rete di supporto - A cambiare non è solo l'età dei genitori. È cambiata anche la struttura della famiglia. Sempre più coppie vivono lontano dai luoghi di origine e non possono contare sull'aiuto quotidiano di nonni e parenti. Istat rileva che la dimensione media delle famiglie italiane è passata da 2,6 componenti a 2,2 nell'arco di vent'anni, segno di nuclei sempre più piccoli e di reti di sostegno meno estese rispetto al passato. In questo scenario, il sonno diventa una risorsa preziosa. Se per le generazioni precedenti le notti insonni erano considerate un passaggio inevitabile dei primi mesi di vita di un figlio, oggi molte famiglie preferiscono investire nel benessere domestico e nell'equilibrio psicofisico. Non a caso la crescita delle richieste ha registrato un'accelerazione durante la pandemia, quando le restrizioni agli spostamenti hanno reso più difficile il tradizionale supporto dei nonni.