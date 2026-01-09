Non è nostalgia e nemmeno semplice golosità. È qualcosa di più sottile, quasi identitario: il gesto di scegliere un gusto, di assaggiarlo, di riconoscersi, anche solo per un attimo, in un sapore condiviso. Il 24 marzo, in tutta Europa, è la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l'unica dedicata dal Parlamento Europeo a un alimento. E già questo basterebbe a raccontarne il peso simbolico. Arrivata alla sua quattordicesima edizione, la celebrazione si rinnova nel segno di una dolce ossessione: quella per l'eccellenza artigiana, per il gusto autentico, per una tradizione che attraversa confini e generazioni.