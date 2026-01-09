Gelato Day 2026, il gusto dell'anno è una sinfonia chiamata "Melody"
Il 24 marzo si celebra in tutta Europa la giornata dedicata al gelato artigianale, tra tradizione, creatività e un omaggio all'Eurovision Song Contest
Capricorno: per lui ci vuole la fredda dolcezza del gelato © istockphoto
Non è nostalgia e nemmeno semplice golosità. È qualcosa di più sottile, quasi identitario: il gesto di scegliere un gusto, di assaggiarlo, di riconoscersi, anche solo per un attimo, in un sapore condiviso. Il 24 marzo, in tutta Europa, è la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l'unica dedicata dal Parlamento Europeo a un alimento. E già questo basterebbe a raccontarne il peso simbolico. Arrivata alla sua quattordicesima edizione, la celebrazione si rinnova nel segno di una dolce ossessione: quella per l'eccellenza artigiana, per il gusto autentico, per una tradizione che attraversa confini e generazioni.
Il gusto dell'anno: una sinfonia chiamata Melody
Nel 2026, però, il gelato non si limita a essere buono. Vuole anche cantare. Il tema scelto "Il Gelato che fa cantare l’Europa" è un omaggio diretto all'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Un ponte immaginifico tra gastronomia e musica, tra palato e melodia. E proprio come una canzone destinata a diventare tormentone, il Gusto dell'Anno 2026 si chiama Melody. Una composizione studiata come una partitura: base cremosa, variegatura di pistacchio, granella croccante e una salsa all'arancia che illumina il tutto con una nota agrumata. La firma è quella di Juanma Guerrero, maestro gelatiere della gelateria Sicilia Gelati di Torre del Mar, vincitore del concorso promosso da Artglace durante il SIGEP World.
Il gelato come identità europea
Il gelato artigianale, in fondo, è proprio questo: un gesto quotidiano che diventa cultura condivisa. Una ricetta che cambia da Paese a Paese, ma che conserva la stessa anima. Un piccolo lusso accessibile e universale.