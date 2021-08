Zorzi vittima di un "brutto" scherzo, gli mandano una pizza da pagare ogni mezz'ora: lui si rivolge alla polizia

"Risolta la questione pizze, ho avvertito le forze dell'ordine e non è più successo niente... so far so good", racconta Tommaso Zorzi in una storia Instagram, dopo l'insolito scherzo di cui è stato vittima l'altro giorno. L'influencer infatti aveva spiegato ai suoi fan sui social che qualcuno continuava a mandargli ogni mezz'ora tramite un fattorino una pizza da pagare: “Ragazzi praticamente è da stamattina che secondo me qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però, cioè che è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider...", aveva aggiunto il vincitore dell'ultimo "Grande Fratello Vip"