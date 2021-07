Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti: amicizia al capolinea

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini , tra grandi slanci di affetto, incomprensioni, liti e riappacificazioni, non è mai stato semplice. Ma questa volta sembra si sia arrivati davvero a un punto di rottura. Colpa di un vecchio video in cui Francesco pronunciava una parola sgradita a Zorzi. "Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte più di 8 anni fa e tra l'altro in un contesto goliardico" ha commentato Oppini.

Il video dello scandalo è decisamente datato, ma la sostanza per Zorzi è comunque così grave da far scattare il defollow dell'(ex) amico e affermare "meglio che ognuno vada per la sua strada". Nel video in questione Oppini rideva alla parola "ricc*ione", mentre sarebbe emerso che in un altro post, sempre di molto tempo fa, aveva giocato su un altro termine usato in maniera dispregiativa per indicare gli omosessuali, semplicemente anagrammandolo leggermente in "ciofro".

La risposta, tra lo sbigottito e il ferito, di Oppini, è arrivata in una storia Instagram. "Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle fresi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico - ha scritto -. Nel frattempo sia il nostro linguaggio che la società in cu viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche post più recenti ( vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione in favore della comunità LGBTQ+".

