Paura in strada per Tommaso Zorzi: "Se fossi passato 20 secondi dopo sarei morto"

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Tommaso Zorzi e il ballerino di "Amici" Tommaso Stanzani. I due hanno trascorso una settimana in Puglia, tra vacanze e lavoro (Stanzani fa parte del corpo di ballo di "Battiti Live"). E si sono concessi anche momenti per loro. Come una gita in barca, in compagnia dell'amica Elisabetta Gregoraci. L'influencer e il ballerino sono stati paparazzati dal settimanale "Chi" tra dolci coccole e teneri baci in acqua.