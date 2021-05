Tommaso Zorzi pizzicato con il ballerino di "Amici" Tommaso Stanzani

Dopo Gabriel Garko e Lorenzo Campi, il settimanale " Chi " sorprende Tommaso Zorzi con il ballerino di "Amici" Tommaso Stanzani . I due sono stati paparazzati a Milano nei pressi dell'abitazione del vincitore del " Grande Fratello Vip " e poi durante una passeggiata al parco, tra baci e coccole. Nuova coppia? Zorzi chiarisce: "Non sono fidanzato con nessuno ma non sono nemmeno solo. Sto conoscendo...".

Leggi Anche Tommaso Zorzi è innamorato? Eccolo con Lorenzo

Intanto a chi lo accusa di chiamare i paparazzi, Zorzi replica su Instagram: "Raga ciao. Faccio queste stories brevemente. Allora, la mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi, quindi tutto quello che esce è per un volere loro, non sicuramente per un volere mio. Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò. Io rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate, come dire, di prendere sempre le informazioni per quello che sono. Peace!".

Più tardi nel suo programma "Punto Z" ha ospitato Andrea Zelletta che gli ha chiesto se è fidanzato, la risposta non si è fata attendere: "Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro".

