"Gigi e Vanessa Insieme", Pio e Amedeo organizzano il matrimonio a Vanessa Incontrada

I due comici nelle vesti di improbabili wedding planner nello show di Canale 5
© Da video
Nelle settimane scorse Vanessa Incontrada ha annunciato di voler sposare Rossano Laurini, suo storico compagno da 16 anni. Per questo, nella terza puntata dello show "Gigi e Vanessa Insieme", si sono presentati due wedding planner d'eccezione: Pio e Amedeo. Con la loro consueta irriverenza i due comici pugliesi non hanno potuto far a meno di sfruttare l'occasione per far in modo di organizzare per la conduttrice spagnola un classico matrimonio del sud Italia.
Il duo, in questi giorni al cinema con il film "Oi vita mia" che li vede debuttare alla regia, ha pensato veramente a tutto per far sì che le nozze di Incontrada fossero proprio come quelle del Gargano, loro terra d'origine. Per questo, dopo aver imbandito una tavolata, si è partiti subito con le pietanze. Menù "mare e monti": da un lato cascate di prosciutto da mangiare con le mani, d'alltro l'immancabile crudo di pesce. Dal polpo a molluschi e crostacei.
Da bravi wedding planner, la coppia ha pensato davvero a tutto portando anche dei finti parenti, tra cui anche il vero zio di Amedeo. Arrivati gli invitati, quindi, è stata la volta dei balli di gruppo: dal latino americano fino all'immancabile trenino tra i tavoli guidato dalla sposa. Insomma, al termine di queste prove generali, Vanessa Incontrada ha realizzato tutto quello che non vorrà durante il suo banchetto di nozze.