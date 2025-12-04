"Gigi e Vanessa Insieme", Pio e Amedeo organizzano il matrimonio a Vanessa Incontrada

Nelle settimane scorse Vanessa Incontrada ha annunciato di voler sposare Rossano Laurini, suo storico compagno da 16 anni. Per questo, nella terza puntata dello show "Gigi e Vanessa Insieme", si sono presentati due wedding planner d'eccezione: Pio e Amedeo. Con la loro consueta irriverenza i due comici pugliesi non hanno potuto far a meno di sfruttare l'occasione per far in modo di organizzare per la conduttrice spagnola un classico matrimonio del sud Italia.