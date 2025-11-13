Logo Tgcom24
Pio e Amedeo, esordio alla regia con "Oi vita mia"

Nel film della coppia comica pugliese, tra i protagonisti un altro pugliese doc: Lino Banfi

di Michelangelo Iuliano
13 Nov 2025 - 21:36
01:34 

Si ride ma, inaspettatamente, si piange anche nel film d'esordio alla regia di Pio e Amedeo, "Oi vita mia". Il duo solitamente comico racconta la storia di un direttore di una casa di riposo per anziani (Amedeo) costretto suo malgrado a ospitare una comunità di ragazzi in difficoltà e il loro responsabile (Pio). Tra i protagonisti di "Oi vita mia" spicca Lino Banfi, in un ruolo dolce struggente.

