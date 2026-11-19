Appena lo vede scendere le scale, Gemma prende la parola e lo attacca senza preamboli: "Ho letto le interviste che ha rilasciato e ha parlato a sproposito di me". Il cavaliere respinge l'accusa e sostiene di non aver mai detto nulla di negativo sul suo conto. Anzi, sul suo rapporto con Fabio si è limitato a un'osservazione: "Avresti dovuto essere più decisa, si vedeva che non ti piaceva".