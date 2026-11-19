Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 19 novembre il parterre si trasforma in un campo di battaglia, e a scontrarsi sono Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Il pretesto è il ritorno in studio di Mario Lenti, vecchio interesse amoroso di Gemma Galgani, che riappare dopo mesi di assenza e finisce per scatenare un confronto a tre.
Appena lo vede scendere le scale, Gemma prende la parola e lo attacca senza preamboli: "Ho letto le interviste che ha rilasciato e ha parlato a sproposito di me". Il cavaliere respinge l'accusa e sostiene di non aver mai detto nulla di negativo sul suo conto. Anzi, sul suo rapporto con Fabio si è limitato a un'osservazione: "Avresti dovuto essere più decisa, si vedeva che non ti piaceva".
È a quel punto che entra in scena Tina, convinta che Gemma stia ingigantendo la questione: Mario, dice, non è tornato per lei. Una lettura che non trova d'accordo la nuova opinionista, Alessandra Mussolini, la quale interviene per rivendicare il diritto della dama a esprimere ciò che pensa.
Apriti cielo. Tina perde le staffe: "Ogni volta che parlo di lei, tu ci metti il becco. E che cavolo! Sono giorni che covo". Detto questo, lascia lo studio. Alessandra la segue, poi rientra, poi esce di nuovo, in un andirivieni continuo.
La posizione dell'ex politica, però, resta ferma: "Io ho un'opinione diversa su questa poveraccia", dice riferendosi a Gemma. "Detto questo, uno può parlare o no? Deve parlare solo lei?". A provare a riportare la calma ci pensa Maria De Filippi, che in un primo momento è persino convinta di trovarsi davanti a una gag studiata tra le due.