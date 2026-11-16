"Uomini e Donne", Gemma contro la rivale Liat: "Sei finta anche quando sfili"

La sfilata delle dame torna protagonista nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 16 novembre, e con essa le immancabili recriminazioni: chi contesta i voti assegnati dai cavalieri, chi le scelte delle rivali.
A scaldare l'atmosfera è ancora una volta Gemma, che coglie al volo l'occasione per attaccare Liat, l'ultima frequentazione del suo "ex" Fabio.
Il pretesto è la passerella della rivale, cominciata con un abito elegante e proseguita con un numero decisamente inatteso: Liat si è esibita nel cambio di una ruota a una motocicletta, un colpo di scena che ha lasciato lo studio piuttosto perplesso.
Una performance che la dama torinese stronca senza mezze misure. "Sei finta anche quando sfili", le dice, lasciando intendere di non aver apprezzato per nulla l'esibizione.
Il giudizio, però, non si ferma all'abbigliamento. Gemma contesta anche l'idea stessa di quella messa in scena, che a suo parere non ha nulla a che vedere con l'eleganza: "Cambi vestita così i bulloni della macchina? Avrai la coda, non soltanto quella del vestito". Una battuta al vetriolo, costruita sull'immagine di una donna in abito lungo che si sporca le mani tra i ferri del motore.
Il bersaglio, però, non è soltanto Liat. Gemma se la prende anche con Fabio, reo di aver assegnato alla rivale un voto pieno. "Proprio tu, che sei una persona elegante, come fai a dare dieci a lei? Ma ci vedi bene?", lo incalza, mettendo in dubbio perfino il suo gusto.
E non è finita. Al cavaliere chiede di smettere di accostarle, perché tra lei e Liat, sostiene, c'è un abisso: sarebbero due mondi opposti, impossibili da mettere sullo stesso piano. La puntata, insomma, conferma la regola delle ultime settimane: quando c'è di mezzo Fabio, il parterre si trasforma in un ring.