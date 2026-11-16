"Uomini e Donne", Gemma contro la rivale Liat: "Sei finta anche quando sfili"

E non è finita. Al cavaliere chiede di smettere di accostarle, perché tra lei e Liat, sostiene, c'è un abisso: sarebbero due mondi opposti, impossibili da mettere sullo stesso piano. La puntata, insomma, conferma la regola delle ultime settimane: quando c'è di mezzo Fabio, il parterre si trasforma in un ring.