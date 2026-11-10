"Uomini e Donne", Michela bacia Igor a centro studio: "Non è una ripicca a Giovanni"

Un bacio appassionato al centro dello studio, dato quasi per sfida. È la risposta di Michela a chi dubita del suo nuovo interesse, nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 10 novembre. La dama ha cominciato a uscire con Igor dopo aver chiuso la burrascosa frequentazione con Giovanni, e sono in molti a guardare con sospetto questa nuova conoscenza.
Il timore di buona parte dello studio è che il cavaliere sia soltanto un chiodo per scacciarne un altro, cioè un modo per dimenticare Giovanni più che un interesse vero. Tina Cipollari lo dice apertamente e accusa la dama di essere ancora presa dal suo ex.
Michela però respinge questa lettura e rilegge in modo diverso la storia precedente: "Non è così, io con lui ho vissuto subbuglio e tumulto, scambiandolo per altro". Quel capitolo, insomma, non era il sentimento che credeva. Eppure ne riconosce il valore: "Però lo ringrazio, perché grazie a lui ho conosciuto Igor".
Gli opinionisti non si lasciano convincere e liquidano il nuovo cavaliere come il suo "compagno di pettegolezzi". Per smentirli, la dama racconta la serata trascorsa con lui, finita con un bacio appassionato.
Il racconto non basta ad Alessandra Mussolini, che la provoca con ironia: "Lo vorrei vedere questo bacio". Michela non se lo fa ripetere: si alza, raggiunge Igor e lo bacia con trasporto davanti a tutti.
Neanche questo, però, fa cambiare idea a Tina Cipollari, che resta convinta della sua versione: "È la rabbia che glielo fa fare".