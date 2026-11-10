"Uomini e Donne", Michela bacia Igor a centro studio: "Non è una ripicca a Giovanni"

Michela però respinge questa lettura e rilegge in modo diverso la storia precedente: "Non è così, io con lui ho vissuto subbuglio e tumulto, scambiandolo per altro". Quel capitolo, insomma, non era il sentimento che credeva. Eppure ne riconosce il valore: "Però lo ringrazio, perché grazie a lui ho conosciuto Igor".