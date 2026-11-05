"Uomini e Donne", Fabio chiude con Gemma: "Mi sento offeso"

Dopo le lacrime e un tentativo di chiarimento "last minute" in camerino, nella puntata del 5 novembre di "Uomini e Donne" Gemma conferma di nutrire dubbi su Fabio, esitazioni che portano il cavaliere a interrompere la conoscenza. Non c'è solo il fastidio di vederlo con altre donne. Ad una precisa domanda di Maria De Filippi, la dama prima fa spallucce poi ammette di sentirsi "trattenuta" quando si tratta di cercare un abbraccio con lui. Parole che colpiscono Fabio tanto che arrivare a dire di sentirsi "offeso" per il poco interesse dimostratogli dalla torinese. "Sono molto dispiaciuto perché ho fatto qualsiasi tipo di tentativo ma a questo punto non mi sembra la strada per il paradiso", afferma.