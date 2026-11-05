"Uomini e Donne", Fabio chiude con Gemma: "Mi sento offeso"

Rottura definitiva?
Dopo le lacrime e un tentativo di chiarimento "last minute" in camerino, nella puntata del 5 novembre di "Uomini e Donne" Gemma conferma di nutrire dubbi su Fabio, esitazioni che portano il cavaliere a interrompere la conoscenza. Non c'è solo il fastidio di vederlo con altre donne. Ad una precisa domanda di Maria De Filippi, la dama prima fa spallucce poi ammette di sentirsi "trattenuta" quando si tratta di cercare un abbraccio con lui. Parole che colpiscono Fabio tanto che arrivare a dire di sentirsi "offeso" per il poco interesse dimostratogli dalla torinese. "Sono molto dispiaciuto perché ho fatto qualsiasi tipo di tentativo ma a questo punto non mi sembra la strada per il paradiso", afferma.
Il test di Alessandra
Poco dopo Alessandra Mussolini propone un "test del bacio" per capire se c'è reale alchimia tra Gemma e Fabio. Durante il confronto in centro studio, tuttavia, Fabio sbarra la strada ad ogni altro tentativo di approccio, inclusa la possibilità di darsi un'esclusiva rifiutando di uscire con altre dame. "Non se lo merita, deve dire chiaramente se non le interesso più perché così è offensivo", prosegue il cavaliere. Gemma replica di aver solo risposto con sincerità ad una domanda di Maria. "Non riesco ad abbracciarti perché a volte provo un senso di soggezione", spiega. Al momento del ballo, Fabio invita Rosanna mentre Gemma torna tra le altre dame del parterre non prima di aver battibeccato, ancora una volta con Tina.