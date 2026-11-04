"Uomini e Donne", Martina P. a Giacomo: "Hai fatto il cagnolino ma hai preso il palo"

Nella puntata di mercoledì 4 novembre di "Uomini e Donne", Martina P. commenta l'esterna con Giacomo Vacalebre. "Per una volta che siamo stati bene - dice la corteggiatrice irritata - Per una volta che me ne sono andata via con il sorriso, vengo a sapere che hai richiesto una nuova ragazza e che hai preso anche il palo. Ben ti sta".
"Tu oggi qui dovevi scendere e parlare solo della nostra esterna che mi sembra sia andata molto bene. Capisco che poteva darti fastidio la richiesta che ho fatto di un'altra ragazza ma non dovevi parlarne ora", aggiunge Giacomo mentre la corteggiatrice torna sull'argomento: "Hai fatto il cagnolino, hai chiesto di avere qui un'altra ragazza, un'altra Martina, ma ti è andata male". Nell'esterna il tronista aveva portato con sé uno struccante e dei dischetti di cotone per chiedere appunto a Martina P. di farsi vedere senza trucco. La corteggiatrice, un po' sorpresa, si è struccata. "E se ora ti piaccio di più? Che succede?!" Ha chiesto per provocare una reazione.
A intervenire in studio è anche un'altra corteggiatrice, risentita del fatto che Giacomo volesse conoscere un'altra ragazza: "Chiedi di conoscere un'altra persona ed esci con Martina che ancora oggi non riesce a dirti cosa le piace di te. Io invece vengo messa in discussione perché senza carattere ma la verità è che non mi conosci, non sai nulla di me".