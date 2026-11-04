"Uomini e Donne", Martina P. a Giacomo: "Hai fatto il cagnolino ma hai preso il palo"

"Tu oggi qui dovevi scendere e parlare solo della nostra esterna che mi sembra sia andata molto bene. Capisco che poteva darti fastidio la richiesta che ho fatto di un'altra ragazza ma non dovevi parlarne ora", aggiunge Giacomo mentre la corteggiatrice torna sull'argomento: "Hai fatto il cagnolino, hai chiesto di avere qui un'altra ragazza, un'altra Martina, ma ti è andata male". Nell'esterna il tronista aveva portato con sé uno struccante e dei dischetti di cotone per chiedere appunto a Martina P. di farsi vedere senza trucco. La corteggiatrice, un po' sorpresa, si è struccata. "E se ora ti piaccio di più? Che succede?!" Ha chiesto per provocare una reazione.