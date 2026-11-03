"Uomini e Donne", Gemma piange per Fabio: "Non riesce mai a vedere le cose positive"

Basta che Fabio parli di un'altra donna perché Gemma Galgani crolli. Nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 3 novembre il rapporto tra la dama torinese e il suo corteggiatore si incrina ancora, dopo che lui racconta di essere uscito con un'altra frequentatrice del parterre.
A far saltare i nervi a Gemma, in realtà, era già bastato l'annuncio della settimana scorsa, quando il cavaliere aveva detto di volersi guardare intorno. Da lì comincia lo sfogo: la dama lo accusa di portarla al limite e di mostrarsi gentile solo davanti alle telecamere, non quando sono soli. "Mi sento sempre sotto giudizio, non riesce mai a vedere le cose positive", dice in lacrime. E aggiunge un'accusa ancora più pesante: "Non sento la sua umanità".
Tina Cipollari, però, a quelle lacrime non crede. Secondo l'opinionista lo sfogo è tutto costruito: "È tutta una recita, devi cambiare copione", attacca, prima di rincarare la dose: "Dov'erano le lacrime di dolore? Non c'erano". Tra le due rivali di sempre il botta e risposta si accende subito.
Quando arriva il suo turno, Fabio ribalta la versione di Gemma. Dice di essere lui a non sentire un vero interesse da parte della dama, ed è proprio per questo che ha deciso di conoscere altre persone.
La prima è Roberta, con cui l'appuntamento è andato decisamente bene. Anche lei conferma l'intesa e descrive il cavaliere come un uomo rilassante e simpatico.
Davanti a questa ammissione la conduttrice chiede a Gemma, senza giri di parole, se voglia chiudere. La dama però non sa rispondere e chiede del tempo per pensarci. Intanto, al centro dello studio, Fabio balla con Roberta.