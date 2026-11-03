"Uomini e Donne", Gemma piange per Fabio: "Non riesce mai a vedere le cose positive"

A far saltare i nervi a Gemma, in realtà, era già bastato l'annuncio della settimana scorsa, quando il cavaliere aveva detto di volersi guardare intorno. Da lì comincia lo sfogo: la dama lo accusa di portarla al limite e di mostrarsi gentile solo davanti alle telecamere, non quando sono soli. "Mi sento sempre sotto giudizio, non riesce mai a vedere le cose positive", dice in lacrime. E aggiunge un'accusa ancora più pesante: "Non sento la sua umanità".