"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso a Lyenda: "Sei arrivata all'improvviso, incontro molto bello"

"Penso che siamo stati bene, mi è piaciuta l'esterna e sono andata via con il sorriso. Mi è dispiaciuto un po' che non ti sia piaciuta l'acqua di cocco, me l'hai sputata davanti", commenta Lyenda sottolineando un momento imbarazzante avuto in esterna e di cui si è dispiaciuta. "È stata una cosa istintiva, non volevo offenderti", risponde il tronista visibilmente in difficoltà. "Detto ciò io sono stata bene - prosegue la corteggiatrice - forse ti ho percepito un po' frenato, più imbarazzato rispetto alle altre esterne che ho visto".