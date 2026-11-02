"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso a Lyenda: "Sei arrivata all'improvviso, incontro molto bello"

Nella puntata di lunedì 2 novembre di "Uomini e Donne" Giovanni Grazioso commenta l'esterna con Lyenda: "Sei arrivata all'improvviso e mi hai colpito subito. Il nostro incontro è stato molto bello", confida il tronista. "Spero che anche per te sia stato un approccio positivo", prosegue.
"Penso che siamo stati bene, mi è piaciuta l'esterna e sono andata via con il sorriso. Mi è dispiaciuto un po' che non ti sia piaciuta l'acqua di cocco, me l'hai sputata davanti", commenta Lyenda sottolineando un momento imbarazzante avuto in esterna e di cui si è dispiaciuta. "È stata una cosa istintiva, non volevo offenderti", risponde il tronista visibilmente in difficoltà. "Detto ciò io sono stata bene - prosegue la corteggiatrice - forse ti ho percepito un po' frenato, più imbarazzato rispetto alle altre esterne che ho visto".
"Sì sono frenato perché mi imbarazzi, mi piaci molto esteticamente. Sei quella che mi ha colpito di più. Sono andato via con la voglia di rivederti, ti ho pensata", confida Giovanni mentre l'opinionista Tina Cipollari commenta con ironia: "Chissà perché poi, chissà cosa ti avrà colpito di lei…".