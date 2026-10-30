"Uomini e Donne", Giorgia si avvicina a Simone I Raffaele ironizza: "Fatti corteggiare"

Nella puntata del 30 ottobre di "Uomini e Donne" Giorgia Angeloni commenta la seconda esterna con Simone che spiega di essere tornato quella sera in hotel sfoggiando un "sorriso fino alle orecchie". "Sono stata bene, arrivavo dalla puntata dove stavo a terra ma quando l'ho visto ero lì con la testa", dice la tronista che confida di essersi lasciata andare come mai prima di allora e di essersi "goduta il momento".