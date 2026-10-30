"Uomini e Donne", Giorgia si avvicina a Simone I Raffaele ironizza: "Fatti corteggiare"

Nella puntata del 30 ottobre di "Uomini e Donne" Giorgia Angeloni commenta la seconda esterna con Simone che spiega di essere tornato quella sera in hotel sfoggiando un "sorriso fino alle orecchie". "Sono stata bene, arrivavo dalla puntata dove stavo a terra ma quando l'ho visto ero lì con la testa", dice la tronista che confida di essersi lasciata andare come mai prima di allora e di essersi "goduta il momento".
"Mi imbarazzo un pò perché da più di un anno non ho a che fare con un uomo", ammette Giorgia che poi si dice interessata a conoscere "altri lati" di Simone. L'improvviso e inatteso avvicinamento tra i due non passa inosservato e in studio fa sollevare più di un sopracciglio agli altri corteggiatori. A partire da Raffaele preso ad esempio dalla tronista come l'uomo che più di altri è riuscito a farsi conoscere durante le prime due esterne.
Raffaele coglie la palla al balzo per lanciare un affondo su Simone. "Dici tanto di essere protettivo verso una donna ma quando era in difficoltà con Lorenzo e Lori sono intervenuto io, tu invece sei rimasto immobile", attacca il corteggiatore pugliese. Poi rivolge un consiglio disinteressato a Giorgia invitandola a "tirarsela di più" e a "farsi corteggiare" senza il bisogno di andare a prendere uno ad uno tutti i ragazzi che si presentano.
La tronista romana non ci sta e spiega che il suo atteggiamento proattivo verso tutti i suoi corteggiatori dovrebbe essere visto come un elemento da apprezzare. "Nel tempo tanta gente si sentiva in una posizione di superiorità perché stava seduta sul trono", replica Giorgia che poi aggiunge di non considerarsi nella parte della "principessa". E alla domanda di Maria De Filippi sulla persona con cui fare un ballo non esita: "Con Simone".