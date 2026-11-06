"Uomini e Donne", Liat invita a ballare Fabio dopo la chiusura con Gemma: "Oggi è particolarmente bello"

È quest'ultima a raccontare come sono andate le cose, senza nessun imbarazzo: "Sono andata io a chiedergli di ballare". A colpirla, spiega, è stato l'ingresso del cavaliere in studio. Vedendolo scendere le scale ha pensato che quel giorno fosse particolarmente bello, e ha deciso di non tenerselo per sé: "Glielo volevo dire, è un signore d'altri tempi".