"Uomini e Donne", Liat invita a ballare Fabio dopo la chiusura con Gemma: "Oggi è particolarmente bello"

Fabio ha appena chiuso con Gemma ed è già nel mirino di un'altra dama. Nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 6 novembre l'ex corteggiatore della donna torinese attira l'attenzione di Liat, una delle sue nuove "rivali" del parterre.
È quest'ultima a raccontare come sono andate le cose, senza nessun imbarazzo: "Sono andata io a chiedergli di ballare". A colpirla, spiega, è stato l'ingresso del cavaliere in studio. Vedendolo scendere le scale ha pensato che quel giorno fosse particolarmente bello, e ha deciso di non tenerselo per sé: "Glielo volevo dire, è un signore d'altri tempi".
Fabio, visibilmente in difficoltà, si limita a ringraziare. Gemma invece appare spiazzata e, a voce bassa, precisa di non aver mai messo in dubbio le qualità del suo ex corteggiatore.
Quella reazione così timida non convince Gianni Sperti, che la legge in modo diverso. "Non riesci a parlare perché quando un uomo non ti piace, non ti fa effetto neanche quello che ascolti", attacca l'opinionista.
La dama prova a difendersi, ma in studio in pochi le danno ragione. Per la maggior parte dei presenti Sperti ha centrato il punto: se Gemma non reagisce davanti a una rivale che corteggia apertamente Fabio, forse quell'uomo non le interessava davvero.