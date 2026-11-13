"Uomini e Donne", Fabio spiazzato da Maria Luisa: "Troppo simpatica" I Il gelo di Gemma

Gemma, questa volta, resta a guardare. Nella puntata del 13 novembre di "Uomini e Donne" Fabio conosce Maria Luisa, 63 anni, bergamasca ma residente nel Salento. Dopo un confronto dietro le quinte a telecamere spente, la storica dama era rientrata in studio sorridente parlando di uno "spiraglio" sulla possibilità di riannodare i fili del rapporto, interrotto bruscamente. La risposta del cavaliere è però un'altra doccia fredda. "Cerco serenità e non credo di poterla trovare in Gemma", confida Fabio pur ammettendo di provare nei suoi confronti "affetto" nonostante i tanti dubbi. "Credevo che di là ci fossimo lasciati in una maniera un pò diversa", replica la torinese certa che erano state superate le incomprensioni passate.
L'ingresso di Maria Luisa
Maria De Filippi fa quindi entrare Maria Luisa che appena seduta confida di provare forti "emozioni" nei confronti di Fabio. "Mi piaci davvero, tanto che è da un mese che non si dorme..", confida la dama che, con ironia, racconta di ingannare le notti in bianco pulendo tutta casa. Il cavaliere sorride ma sulle prime sembra esitare. "Mi piaci tanto ma non sono una prega, se ti piaccio usciamo sennò torno a casa, alla mia bellissima vita di prima", prosegue Maria Luisa mentre incassa gli applausi del parterre e degli opinionisti Gianni Sperti e Alessandra Mussolini. Di fronte alla carica della dama, Fabio resta spiazzato e ammette di non poterle chiedere di andare a casa perché è "troppo simpatica".
La reazione di Gemma
"Sei bellissimo, dentro e fuori, ogni pomeriggio guardo il programma solo per vederti", afferma Maria Luisa che poi precisa di non cercare storie a tutti costi. "Però tu sei tu, che c... devo dire", conclude. Nonostante le incertezza iniziali, Fabio accetta la conoscenza con la nuova dama e la invita per un ballo in centro studio. L'unica a non partecipare al giubilo generale è Gemma che resta impassibile al suo posto. Che sia l'inizio di un nuovo triangolo?