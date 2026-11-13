"Uomini e Donne", Fabio spiazzato da Maria Luisa: "Troppo simpatica" I Il gelo di Gemma

Maria De Filippi fa quindi entrare Maria Luisa che appena seduta confida di provare forti "emozioni" nei confronti di Fabio. "Mi piaci davvero, tanto che è da un mese che non si dorme..", confida la dama che, con ironia, racconta di ingannare le notti in bianco pulendo tutta casa. Il cavaliere sorride ma sulle prime sembra esitare. "Mi piaci tanto ma non sono una prega, se ti piaccio usciamo sennò torno a casa, alla mia bellissima vita di prima", prosegue Maria Luisa mentre incassa gli applausi del parterre e degli opinionisti Gianni Sperti e Alessandra Mussolini. Di fronte alla carica della dama, Fabio resta spiazzato e ammette di non poterle chiedere di andare a casa perché è "troppo simpatica".