"Uomini e Donne", Gemma si ripropone a Fabio: "Mi sei mancato tanto"

La colpa, stavolta, Gemma se la prende tutta. Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 12 novembre la storica dama ammette i propri errori e si ripropone a Fabio, chiedendogli di ricominciare da capo la loro frequentazione.
A pesare, in questi giorni, è stata soprattutto la lontananza. "Questa settimana non scriverti e non mandarti messaggi è stato più difficile che farlo", esordisce, confessando quanto le sia mancato il cavaliere.
Il ricordo più vivo riguarda i gesti quotidiani. "Mi sono mancati i tuoi abbracci, perché sono stati belli, e anche il tuo sorriso birichino che spesso ti ho spento", ammette, riconoscendo di aver frenato più volte quell'entusiasmo invece di assecondarlo.
Per convincerlo ha preparato una sorpresa: gli prende la mano e lo conduce in una sala accanto allo studio, dove scorre un video con i momenti più belli trascorsi insieme. Un modo per riportare davanti ai suoi occhi tutto quello che c'è stato, prima che le incomprensioni prendessero il sopravvento.
"Questo è il finale di un inizio", commenta la donna, rilanciando la propria proposta. Fabio, però, non risponde subito: complice anche una cena già fissata con Liat, sceglie di prendersi del tempo prima di decidere.