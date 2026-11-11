"Uomini e Donne", Elena chiede a Fabrizio di uscire insieme dal programma: "Credo di essermi innamorata"

"Elena mi ha dato fin da subito delle vibrazioni forti già dal primo ballo insieme. A Cagliari mi ha trattato da Dio, non mi ha fatto mancare davvero nulla, non pensavo fosse così. Non so cosa dire, sono davvero imbarazzato", interrompe Fabrizio. "Non ci conosciamo da tantissimo però il tempo passato insieme è stato abbastanza per farmi capire ciò che sento per te. Mi farebbe molto piacere viverci al di fuori di questo programma e uscire insieme, quindi la domanda che ti faccio è: vuoi uscire dal programma con me?" Chiede Elena emozionata. "È uno spettacolo di donna, sono veramente fortunato. La risposta è sì, assolutamente sì!" Conclude Fabrizio.