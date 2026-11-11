"Uomini e Donne", Elena chiede a Fabrizio di uscire insieme dal programma: "Credo di essermi innamorata"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 11 novembre, Elena De Simei del trono over ha chiesto a Fabrizio Andrisani di lasciare insieme il programma e proseguire la loro relazione lontano dalle telecamere. "Abbiamo passato quattro giorni davvero belli, molto vissuti, avevo bisogno di conoscerti e vederti a casa, in quello che è il mio ambiente e la mia vita. Non ho avuto bisogno di presentarti a tutti i miei amici perché non mi serve un'opinione su di te dà parte di altri. Io sento già abbastanza" dice Elena dopo aver consegnato al cavaliere un pacchetto regalo con dentro un biglietto aereo Bari-Cagliari.
"Fatteli rimborsare però questi biglietti, è già il secondo che compri", suggerisce Tina Cipollari alla dama che prontamente risponde: "Ma lui mi dà molto di più rispetto al costo di un biglietto aereo, il minimo che posso fare è questo". Dopo aver risposto all'opinionista Elena aggiunge: "Penso di essermi innamorata di Fabrizio quindi ora non mi resta che chiedergli una cosa…".
"Elena mi ha dato fin da subito delle vibrazioni forti già dal primo ballo insieme. A Cagliari mi ha trattato da Dio, non mi ha fatto mancare davvero nulla, non pensavo fosse così. Non so cosa dire, sono davvero imbarazzato", interrompe Fabrizio. "Non ci conosciamo da tantissimo però il tempo passato insieme è stato abbastanza per farmi capire ciò che sento per te. Mi farebbe molto piacere viverci al di fuori di questo programma e uscire insieme, quindi la domanda che ti faccio è: vuoi uscire dal programma con me?" Chiede Elena emozionata. "È uno spettacolo di donna, sono veramente fortunato. La risposta è sì, assolutamente sì!" Conclude Fabrizio.